Los costaleros muestran su destreza en Mérida y A de Arco su mejor menú patrimonial

El fervor ha vuelto a atrapar las calles del centro de Mérida en la tarde-noche del Lunes de Pasión, cuando la Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario ha iniciado su estación de penitencia con salida y recogida en la concatedral de Santa María, partiendo a las 20.30 horas desde la plaza de España. Bajo un cielo de primavera incipiente, en cuanto se ha ido el sol refrescaba (algo que agradecen los costaleros, que así soportan mejor el esfuerzo), entre cirios encendidos y el aroma denso del incienso, los vecinos y turistas han seguido con atención el caminar de los pasos en un ambiente de respeto, con un entusiasmo que se ha hecho patente.

Muralla de la Alcazaba

Más allá del propio cortejo, la estación de penitencia ha ido dejando un caminar que entrelaza vivencias, promesas y gestos de reflexión interior a lo largo de todo el trayecto. El discurrir por enclaves como el Templo de Diana o la Puerta de la Villa ha tejido un diálogo entre la historia y el presente, mientras que puntos como el arranque junto a la muralla de la Alcazaba o la lluvia de pétalos en la calle Los Maestros han concentrado algunos de los instantes más intensos y atractivos de la noche.

Destreza y templanza

Sobre el empedrado han avanzado tres imágenes de profunda veneración: Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, de autor anónimo; el Santísimo Cristo de las Injurias, atribuido a Blas Molner entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII; y Nuestra Señora del Rosario, obra de Manuel Pineda Calderón. Los pasos, sostenidos por 54 costaleros en Medinaceli, otros 54 en las Injurias y 35 en la Virgen, han marchado con un compás firme y medido que ha concentrado todas las miradas. Los hermanos se han entregado a Emerita Augusta con una forma de andar propia y ejecutada con precisión. Entre los tramos más sobrecogedores del itinerario, la emblemática calle Berzocana, entre San José y la Puerta de la Villa, donde la revirá en un espacio mínimo ha exigido destreza y templanza en uno de los puntos más estrechos de todo el recorrido.

Cornetas y tambores

El sonido de las cornetas y los tambores ha vuelto a envolver el Lunes de Pasión y a acompasar una noche de hondura cofrade. La Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida ha acompañado a Medinaceli; la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar, de Villafranca de los Barros, ha caminado tras el Cristo de las Injurias; y la Banda Municipal de Guillena, de Sevilla, ha puesto el broche musical junto a Nuestra Señora del Rosario. La entrada en la concatedral de Santa María y el canto de la Salve cerrarán una jornada de sentimiento puro, en la que Mérida volverá a abrazarse a una celebración que forma parte de su memoria. La Semana Santa se vive con devoción y penitencia, una tradición imbatible y lleno de turismo. Después de la procesión, qué mejor que una buena cena también patrimonial en A de Arco, que tiene una parte del Arco Trajano (monumento Patrimonio de la Humanidad) en el interior del restaurante, y en el que se puede disfrutar de parte del mismo e su magnífico comedor. Desde su terraza superior se pueden ver las fabulosas vistas de la ciudad.