El Lunes Santo de 2026 en Mérida, al detalle: horarios e itinerarios

El Lunes Santo marca uno de los momentos más intensos del arranque de la Semana Santa de Mérida con la salida de la Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario, una corporación con una larga trayectoria en la ciudad y con un itinerario de gran simbolismo por algunos de los enclaves más reconocibles del casco histórico.

El Santísimo Cristo de las Injurias. / Javier Cintas

La hermandad, con sede en la Concatedral de Santa María, ha previsto su salida a las 20.30 horas desde la Plaza de España. Fundada en 1947, mantiene una de las estaciones de penitencia más esperadas de la jornada, tanto por la solemnidad de sus pasos como por la singularidad de varios puntos del recorrido, que combinan recogimiento, belleza patrimonial y dificultad técnica.

Tres pasos

La cofradía pondrá en la calle tres pasos: Jesús de Medinaceli, el Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario. En cuanto a la autoría de las imágenes, Medinaceli es de autor anónimo, el Cristo de las Injurias está atribuido a Blas Molner, en una datación situada entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, mientras que la Virgen es obra de Manuel Pineda Calderón.

Recorrido

La procesión recorrerá un amplio tramo del centro de la capital extremeña. Tras partir de Plaza de España, continuará por Plaza del Rastro, calle Graciano, Plaza de Santo Domingo, calle Suárez Somonte y calle Los Maestros. A las 22.00 horas está prevista su llegada a Romero Leal, para seguir después por Templo de Diana, calle Sagasta y calle San José. Media hora más tarde, a las 22.30, alcanzará Puerta de la Villa, desde donde avanzará por Delgado Valencia, Félix Valverde Lillo, Moreno de Vargas y Cárdenas. Ya a las 23.00 horas, la cruz de guía llegará a Concepción, antes de enfilar calle Santa Julia y regresar a Plaza de España, con entrada prevista a las 23.30 horas.

Costaleros y portadores

Uno de los datos que refleja la dimensión de esta estación de penitencia es el número de costaleros y portadores. El paso de Medinaceli irá acompañado por 54, el del Cristo de las Injurias por otros 54 y el de la Virgen del Rosario por 35. Al frente de cada uno de ellos estarán sus respectivos equipos de capataces. En Medinaceli asumirán esa responsabilidad Juan Manuel Paredes Fernández y José Luis Díaz Risquete; en el Cristo de las Injurias, Manuel Gragera Vázquez, José María Pérez Prieto y José Luis Pacheco Morán; y en el Rosario, José Solís Vidal, Miguel Ángel Andúgar Moreno y Alberto Piñeiro Alarcón.

Acompañamiento musical

El acompañamiento musical volverá a ser otro de los grandes atractivos de la noche. Tras el paso de Medinaceli marchará la Banda de CC y TT la OJE de Mérida. El Cristo de las Injurias estará acompañado por la Banda de CC y TT Virgen del Pilar, de Villafranca de los Barros, mientras que Nuestra Señora del Rosario contará con la música de la Banda Municipal de Guillena, en Sevilla. Esta combinación refuerza el carácter solemne y, al mismo tiempo, muy popular de una procesión especialmente seguida por el público emeritense.

Entre los momentos más destacados del recorrido, la propia organización subraya la salida de los pasos, por la dificultad que entraña el tránsito junto a la muralla de la Alcazaba, así como la petalada en la calle Los Maestros y el paso por Concepción. También figura entre los puntos de mayor interés el discurrir por el Templo de Diana y la tradicional revirá de San José a Berzocana, un giro siempre llamativo por la estrechez del espacio y por la pericia que exige a costaleros y capataces.

Nuestra Señora del Rosario. / Javier Cintas

La noche culminará con otro de los instantes más emotivos del Lunes Santo emeritense: la entrada en el interior de la concatedral y el canto de la Salve, un cierre cargado de simbolismo para una hermandad que mantiene una identidad muy reconocible dentro de la Semana Santa de Mérida. Con todo ello, la ciudad volverá a vivir una jornada de especial intensidad cofrade, marcada por la devoción, el patrimonio y el recogimiento en pleno corazón histórico.