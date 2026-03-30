La herencia explosiva de la Guerra Civil resurge cerca de Mérida 87 años después

Hace dos semanas, un viandante que paseaba por el paraje conocido como ‘camino del Pilón’, en el término municipal de Calamonte, se topó con un objeto oxidado pero claramente peligroso. Se trataba de un proyectil de artillería completo (proyectil + vaina) de calibre 65 mm, de fabricación italiana y destinado a cañones de montaña, datado en la Guerra Civil Española (1936-1939). La Guardia Civil fue alertada de inmediato, activó el protocolo de seguridad, acordonó la zona y estableció un perímetro de protección. Los especialistas analizaron el artefacto in situ y lo desactivaron de forma controlada en el mismo lugar, evitando cualquier traslado innecesario.

Calamonte se encuentra a escasos kilómetros de Mérida, en plena comarca de las Vegas Bajas del Guadiana. Este no es un caso aislado: la zona de la capital extremeña y el norte de la provincia de Badajoz es una de las ‘zonas calientes’ donde más restos bélicos de la contienda siguen saliendo a la luz, incluso 87 años después del fin de la guerra.

Proyectil de artillería de la Guerra Civil Española encontrado en Peñalsordo. / Guardia Civil

Durante la Campaña de Extremadura de agosto de 1936, las columnas del Ejército de África (legionarios y regulares) avanzaron desde Sevilla hacia Madrid a través de la región, conquistando Mérida el 10 de agosto y Badajoz días después. La zona fue escenario de combates intensos, bombardeos y posiciones de artillería. Se emplearon proyectiles de calibres variados (desde 65 mm italianos hasta 105 mm o 150 mm), granadas de mano y mortero, tanto de fabricación nacional como italiana y alemana. Muchos no explosionaron y quedaron enterrados en campos, caminos y fincas agrícolas. Las lluvias, las labores del campo o simplemente el paso del tiempo los sacan a la superficie.

La localización

En España se localizan entre 4.000 y 6.000 artefactos explosivos al año. La Guardia Civil ha neutralizado más de 260.000 en total desde el fin de la guerra, de los cuales miles corresponden a la Guerra Civil. En Extremadura, solo entre enero y octubre de 2023, los especialistas desactivaron 14 (7 granadas y 7 proyectiles), la mayoría en la provincia de Badajoz y especialmente en la comarca de La Serena. Otros ejemplos recientes en la zona de Mérida incluyen: un proyectil de 150 mm en una finca de Mérida (2014), tres proyectiles de 105 milímetros bajo el puente del embalse de La Serena (2020) y hallazgos en Villanueva de la Serena, Castuera, Zarza Capilla o Monterrubio de la Serena.

La responsabilidad recae en el Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (TEDAX-NRBQ), unidad especializada de la Guardia Civil presente en todas las provincias. Sus cometidos fundamentales son la detección, localización, neutralización y destrucción de artefactos explosivos, incendiarios y de otros riesgos (NRBQ). Cuentan con grupos provinciales (GEDEX) y equipos de búsqueda y localización que actúan con rapidez y máxima seguridad.

No tocarlo

El protocolo de actuación cuando alguien encuentra un artefacto es no tocarlo, no moverlo, no fotografiarlo de cerca. Llamar inmediatamente al 062 (Guardia Civil) o 112. Alejarse a una distancia segura y señalizar el lugar si es posible. Los agentes acordonan la zona, evalúan el riesgo y, si procede, destruyen el artefacto in situ o lo trasladan en condiciones controladas.

El hallazgo de Calamonte es solo el último recordatorio de que la Guerra Civil dejó una herencia que aún exige vigilancia. Mientras los campos extremeños siguen labrándose, la Guardia Civil sigue velando para que el pasado no vuelva a explotar en el presente. Si ves algo sospechoso, marca el lugar y llama. Ellos se encargan del resto.