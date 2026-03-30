Diez artistas de primer nivel pasarán por Mérida en el Stone&Music 2026 y aún puede haber sorpresas

El popular Stone&Music Festival encara su undécima edición con una propuesta que vuelve a apostar por artistas de primer nivel y una amplia diversidad de estilos musicales. El cartel confirmado hasta el momento reúne nombres como Pablo Alborán, Malú, Sergio Dalma o José Mercé, figuras con una trayectoria consolidada y un respaldo notable del público.

Dos conciertos

A ellos se incorporan propuestas de carácter más internacional y contemporáneo como el violonchelista Hauser, además del grupo vallisoletano Siloé, que ofrecerá dos conciertos y serán los únicos en Extremadura. La programación refuerza así la idea de una cita pensada para audiencias distintas, desde el pop y el pop-rock más comercial hasta el flamenco.

Fechas y artistas confirmados

Según la información difundida por la organización del evento, el calendario comienza el 5 de junio con Hauser. Un día después, el 6 de junio, será el turno de Sergio Dalma, mientras que el 7 de junio actuará José Mercé. La semana siguiente arrancará con Malú el 12 de junio, seguida de Pablo López el día 13. El grupo Siloé ofrecerá dos shows consecutivos los días 18 y 19 de junio, en una de las propuestas más singulares de esta edición. El tramo final llegará con Antoñito Molina el 20 de junio, Pablo Alborán el 21 de junio, Ana Torroja el 27 de junio y Alan Parsons Live Project el 28.

Turismo y economia local

El Stone&Music ha afianzado en los últimos años su papel como uno de los principales atractivos culturales del verano extremeño. El Teatro Romano de Mérida, con más de dos mil años de historia, se convierte en un enclave singular que añade un valor diferencial a cada espectáculo. Este marco patrimonial, junto a la calidad artística del programa, ha permitido al festival congregar a miles de asistentes en cada edición, muchos de ellos procedentes de fuera de la región, con el consiguiente impacto en el turismo y la economía de la capital regional.

Una programación aún abierta

Aunque el cartel ya cuenta con nombres destacados, desde la organización no descartan nuevas incorporaciones en las próximas semanas. En cualquier caso, la edición de 2026 ya dibuja un calendario sólido que consolida al Stone&Music como una de las citas imprescindibles de la época estival, con una oferta musical excelente y orientada a todos.

Cartel oficial del Stone&Music Festival 2026. / El Periódico Extremadura