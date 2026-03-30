La Virgen del Rosario de Mérida, como una Reina en el corazón de su ciudad

Pido perdón. Lo hago antes de empezar, por si acaso. Por si en estas líneas se nota demasiado que tiro de corazón, que me puede el sentimiento y que, cuando hablo de mi Virgen del Rosario, no puedo medir las palabras. Porque hay cosas que no se escriben, se sienten. Y ésta es una de ellas.

Este Lunes Santo volverá a salir a la calle, a esa Plaza que siempre gobierna, la Virgen del Rosario. Y la miraremos como se mira a lo que nunca falla, a lo que siempre está, a lo que, pase lo que pase, sigue siendo hogar.

Joyero de plata

Su paso de palio es un joyero de plata, no hay otra forma de decirlo. Un susurro de luz que avanza despacio, como si supiera que cada centímetro es eterno. La elegancia sin ruido, la belleza sin estridencias.

Es… como una Reina.

La reina de la Cofradía Infantil. La reina de Santa María. Reina de tantos corazones que laten al compás de su caminar.

Y sí, perdonen, pero aquí es donde ya no puedo, ni quiero, ser objetivo.

Recuerdos

Porque la Semana Santa también son recuerdos. Y este año trae uno especialmente hondo: la recuperación del recorrido histórico por la Plaza de Santo Domingo. Un lugar que no es solo piedra ni espacio, sino memoria viva de lo que fuimos… y de lo que seguimos siendo.

Allí, entre los años 80 y principios de los 90, había un balcón que no pasaba desapercibido: el de Tomás Bravo. Sí, el mismo que hoy da nombre a la Gala Nacional Drag Queen de Mérida. El mismo que entendía, quizá como pocos, que la emoción no entiende de etiquetas.

Aquel balcón se convertía en escenario. Dos altavoces, la marcha Esperanza Macarena (que hoy sonará a los sones de la Banda de Guillena cuando llegue a su balcón) rompiendo el aire, focos buscando a la Virgen como si fuera la única luz posible y una petalada cayendo como una lluvia de amor. Eran años en los que la Virgen no llevaba música. Cuando todo era más sencillo… o más puro.

Tomás

Y permítanme añadir algo más, desde el respeto y el cariño. Tomás, en cierta medida, la hizo reina, a su manera.

Un enamorado de la Virgen, cuando muchos, injustamente, se tenían que esconder. Cuando nada era como ahora. Lo hacía sin miedos ni etiquetas… o, mejor dicho, desafiándolas. Y lo digo cuando, todavía, hay quien pretende poner nombres donde solo debería haber libertad.

Y lo hizo a su manera, defendiendo una condición, una forma de ser, de estar en el mundo, sin pedir permiso, haciendo de un balcón un altar y una eternidad. Y, sobre todo, defendió a Mérida con orgullo, valentía y verdad.

Viene bien recordar, además, que en 1955, a la Virgen del Mayor Dolor se le confeccionó, a iniciativa suya, un manto de flores con claveles blancos, con el escudo de la Hermandad en el centro en color rojo, al estilo de la malagueña Virgen de las Penas. Este hecho, de haberse mantenido, habría sido, sin duda, otra de esas señas de identidad que hacen única la Semana Santa de Mérida… otro gesto valiente, otra forma de entender la belleza, otra manera de coronar a una Virgen sin necesidad de corona. Porque también así se reinaba, con flores, con emoción y con esa forma tan nuestra de hacer eterno lo efímero.

La del silencio y la del aplauso contenido

¿Contrastes? Puede ser. ¿O quizás no? Porque eso también es la Semana Santa. La de antes y la de ahora. La del altavoz y la de la banda. La del protocolo y la de la improvisación. La del silencio y la del aplauso contenido. La que se construye entre todos y todas, sin importar cómo, pero siempre desde dentro. La única Semana Santa de Mérida.

Por eso hoy, al recordarlo, solo queda un guiño. Con respeto. Con cariño. Con esa emoción que no entiende de épocas ni de formas. Porque aquello, Tomás, también fue hacerlo… hacer que en ese momento, bajo tu balcón, la Virgen del Rosario fuera, para siempre, una Reina.

Y este lunes, cuando vuelva a pasar, cuando el palio se meza y la plata brille, cuando alguien sienta que el corazón le late más fuerte de lo normal… que nadie se disculpe.

O que lo haga, como yo.

Pero sabiendo que hay cosas que no pueden, ni deben, evitarse. Quizá por eso, por todo eso, por lo que fue y por lo que aún late, cuando la Virgen vuelve a la calle y el palio se mece, cuando la plata brilla y el corazón aprieta… no hay palabras que alcancen.

Porque cuando pasa la Virgen del Rosario… uno no escribe. Uno siente.