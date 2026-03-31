La Infantil pone los pelos de punta en Mérida con su espléndida Salve a la Virgen del Rosario

La Semana Santa de Mérida dejó este Lunes de Pasión una de sus estampas más conmovedoras con la estación de penitencia de la Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario. La cofradía, con salida y recogida en la concatedral de Santa María, volvió a vivir una tarde-noche sentida para los hermanos, que acompañaron con fervor el discurrir de tres pasos por las calles del centro.

La concatedral de Santa María acogió una de las escenas más conmovedoras del Lunes de Pasión. / Alberto Manzano

Banda Municipal de Guillena

La procesión contó también un año más con la devoción de vecinos y turistas, que se dieron cita en buen número para arropar el cortejo. Entre los momentos más emotivos volvió a sobresalir el canto de la salve que la Banda Municipal de Guillena, de Sevilla, brindó a la imagen de la Virgen. A lo largo de unos años, ese acto se celebraba en la plaza de España, pero desde hace un tiempo se decidió trasladarlo al interior de la concatedral, ofreciendo así un ambiente más íntimo.

La concatedral de Santa María acogió una de las escenas más conmovedoras del Lunes de Pasión. / Alberto Manzano

Cercanía y entusiasmo

Ese esperado momento llegó cuando el desfile terminó, sobre las 00.30 de este martes, ya en el interior del templo. Justo en el centro, Nuestra Señora del Rosario quedó envuelta por la oración, la música y el entusiasmo de los congregados. Fue entonces cuando afloraron las lágrimas de algunos de los presentes, en una escena de profunda sensibilidad que volvió a reflejar la intensidad con la que Mérida vive su Semana Santa. La concatedral estuvo abarrotada y bastantes personas siguieron incluso desde fuera el rezo que, con al hacerse en la emblemática iglesia, gana cercanía.