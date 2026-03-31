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Datos municipales

Los pasos de peatones más peligrosos de Mérida donde cruzar puede salir caro

El ayuntamiento de la capital extremeña identifica avenidas, intersecciones y glorietas como puntos críticos donde la alta circulación dificulta el cruce seguro para los ciudadanos

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Hay pasos de peatones en Mérida donde cruzar la calle se ha convertido en una decisión arriesgada. No por la falta de señalización, sino por el contexto que los rodea: tráfico intenso, giros continuos y visibilidad reducida en algunos casos. En estos puntos, el paso de cebra deja de ser una garantía de seguridad y pasa a ser, en la práctica, una zona de riesgo para los viandantes. Los datos municipales proporcionados a El Periódico Extremadura han identificado que los mayores peligros se concentran en avenidas principales, intersecciones y glorietas con alto tráfico, donde la convivencia entre vehículos y peatones resulta compleja y hay que estar al tanto.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña. / Javier Cintas

Glorietas bajo vigilancia

Entre los enclaves más conflictivos de la capital extremeña destacan diferentes glorietas con elevado flujo de circulación. Es el caso de La Piedad, Prima Porta, Tres Fuentes y la situada junto a la Consejería de Agricultura, donde la combinación de entradas y salidas constantes de vehículos incrementa el riesgo en los pasos de peatones próximos. También se ha señalado la glorieta de la Torre Ocaso (rascaielos emeritense) como uno de los puntos donde la precaución debe extremarse.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña. / Javier Cintas

Avenidas con tráfico intenso

Las grandes arterias urbanas concentran otro foco de riesgo. Avenida Reina Sofía, Avenida de Extremadura y Avenida Juan Carlos I registran un volumen elevado de vehículos, lo que dificulta en ocasiones el cruce seguro, especialmente en horas punta. A estas se suman calles concretas como Marquesa de Pinares o Cabo Verde, donde el tránsito rodado y la configuración de la vía obligan a reforzar la atención tanto de conductores como de los vecinos y de los turistas que pasan por ellas.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña. / Javier Cintas

Atropellos

En cuanto a los atropellos, el análisis del ayuntamiento de la capital regional no ha detectado un único “punto negro”, sino una distribución dispersa por la ciudad. Sin embargo, existe un patrón común: la mayoría de los incidentes se han producido en pasos de peatones cercanos a intersecciones o glorietas, donde los vehículos realizan maniobras y la atención se divide.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña. / Javier Cintas

Sin víctimas mortales

Pese a estos riesgos, la evolución en los últimos años ha sido positiva. Desde 2023 hasta 2025 se ha registrado una tendencia descendente tanto en el número de atropellos como en su gravedad. Además, desde 2023 hasta la actualidad no se ha producido ningún fallecido por atropello en pasos de peatones, un dato que refleja cierta mejora en la seguridad.

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Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña.

Uno de los pasos de peatones de la capital extremeña. / Javier Cintas

Desde el ayuntamiento de la capital autonómica se ha manifestado que se continúa trabajando en la mejora de las condiciones de los pasos de peatones y en el refuerzo de la seguridad vial en toda la localidad, con el objetivo de reducir aún más los riesgos en estos puntos críticos donde, a día de hoy, cruzar sigue siendo, en ocasiones y por desgracia, jugársela.

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