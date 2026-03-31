Martes Santo con aroma de barrio en Mérida

Hay días que no necesitan grandes titulares para quedarse grabados en la memoria. Días que nacen desde dentro, desde lo más hondo de un barrio que siente, que cree y que vive su fe con la sencillez de lo verdadero. Así es el Martes Santo en Mérida, un día que no hace ruido, pero que lo dice todo.

A media tarde, cuando la luz empieza a templarse, se abre la puerta y, con ella, se abre también el alma de todo un barrio. La Hermandad de las Lágrimas echa a andar con paso firme y corazón humilde, afrontando el itinerario más largo de la Semana Santa emeritense como quien sabe que el camino no es solo distancia, sino entrega. Cada metro recorrido es fruto de años de trabajo callado, de manos anónimas que han construido, sin prisa pero sin pausa, una hermandad que crece desde la verdad.

Fe que se sostiene en lo cotidiano

No hay artificios, no los necesita. Hay esfuerzo, constancia y una Fe que se sostiene en lo cotidiano. Es la grandeza de lo pequeño, la belleza de lo sencillo, el orgullo de un barrio que ve como lo suyo, lo que nació casi en silencio, se hace cada vez más grande sin perder su esencia.

Y mientras tanto, en el Calvario, vuelve a cumplirse el sueño. Ese que no entiende de prisas ni de protagonismos. Ese que cada primavera renace cuando el silencio se hace oración y las calles se convierten en camino de encuentro.

125 aniversario

Allí, donde todo es más cercano, más humano, la Semana Santa se vive con la intensidad de lo compartido, de lo que pasa de generación en generación sin necesidad de palabras. Un año además especialmente señalado, en el que la Hermandad del Calvario ha rubricado por todo lo alto su 125 aniversario, abriendo una nueva etapa que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

Y es entonces cuando llega uno de esos instantes que solo se entienden viviéndolos. La luz se vuelve distinta, más íntima, casi cómplice, cuando la mirada de la Amargura atraviesa el callejón que lleva su nombre. Un callejón que ya se llamaba así antes incluso de su llegada, como si el tiempo hubiera querido dejar escrita una premonición.

Las Hermandades de las Lágrimas y del Calvario protagonizan el Martes Santo de Mérida. / Javier Cintas

Fuerza especial

No es solo un paso más en el recorrido, sino el umbral, el inicio de los dominios de su barrio. Allí, donde las paredes parecen estrechar el aire y el silencio se hace más denso, su mirada cobra una fuerza especial. No es casualidad, es el reencuentro, la certeza de que vuelve a casa, de que preside no solo desde su capilla, sino desde cada rincón, desde cada balcón, desde cada corazón que la espera. El barrio la reconoce y se reconoce en ella. Y en ese instante, todo cobra sentido.

El Martes Santo no es solo una jornada más. Es una forma de entender la vida, la fe y la tradición. Es raíz, es promesa, es ilusión que vuelve a ponerse en pie. Es el latido de un barrio que se sabe parte de algo más grande, pero que nunca olvida de dónde viene.

Verdad y alma

Porque hay días que no necesitan alzar la voz para emocionar. Solo necesitan verdad. Solo necesitan alma.

Y el Martes Santo, en Mérida, es todo eso. Se vive desde dentro, siempre desde dentro.