Mérida acoge Impasse, la nueva exposición de G Fuentetaja con 27 obras que exploran la emoción y el simbolismo

La sala de exposiciones del Centro Cultural Santo Domingo – Fundación CB de Mérida acoge desde el pasado 26 de marzo la exposición Impasse, una propuesta artística del pintor segoviano G. Fuentetaja que reúne un total de 27 obras. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 5 de mayo, ofreciendo a los visitantes una experiencia centrada en la interpretación subjetiva y la emoción a través de la pintura abstracta.

Cartel exposición Impasse en Mérida / cedida

Una pintura que trasciende lo visual

En sus creaciones, Fuentetaja propone ir más allá de la simple contemplación estética. Su obra invita al espectador a activar la imaginación y la inventiva, explorando significados que no se limitan a lo visible. El artista busca representar aspectos intangibles como emociones, valores o sentimientos, otorgándoles forma mediante composiciones abstractas.

Sus cuadros están elaborados con impastos de óleo aplicados sobre fondos diluidos, una técnica que genera una sensación de flotación en las pinceladas, creando atmósferas envolventes donde los elementos parecen suspendidos en el espacio.

Entre lo físico y lo espiritual

Las piezas de Impasse presentan una doble vertiente. Por un lado, una dimensión física que se manifiesta en formas reconocibles o evocadoras; por otro, una dimensión metafórica o espiritual, que conecta con el mundo emocional del ser humano.

Esta dualidad convierte cada obra en un ejercicio abierto de interpretación. Según el propio artista, el valor de la abstracción reside precisamente en esa libertad: cada espectador puede encontrar un significado distinto en una misma imagen, haciendo de la experiencia algo único y personal.

En este contexto, los títulos de las obras adquieren un papel fundamental. Funcionan como una guía o clave interpretativa que orienta al espectador, ayudándole a descifrar el trasfondo emocional de cada pieza. Las pinturas se caracterizan por una ejecución directa, con pinceladas breves y aparentemente espontáneas, aunque profundamente conectadas con ideas y sensaciones arraigadas en lo más íntimo del artista.

Trayectoria consolidada

G. Fuentetaja cuenta con una destacada trayectoria en el panorama artístico contemporáneo. Ha participado en ferias internacionales en ciudades como París, Bruselas o Mónaco y, en los últimos cuatro años, ha desarrollado diversas exposiciones individuales.

Además, un total de 38 de sus obras han sido seleccionadas en certámenes nacionales de pintura, consolidando su reconocimiento dentro del ámbito artístico.

Recientemente, su obra Vigía ha sido incorporada a la Colección de Arte de las Cortes de Castilla y León, donde se exhibe en el parlamento autonómico en Valladolid. Asimismo, su pintura Getsemaní se encuentra actualmente expuesta en la Catedral de Segovia, en una muestra abierta hasta el 30 de junio, inspirada en el episodio de la Oración en el Huerto.

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Con Impasse, Fuentetaja continúa profundizando en su lenguaje artístico, ofreciendo al público una propuesta donde la emoción, la abstracción y la interpretación libre se convierten en protagonistas.