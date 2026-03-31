Semana Santa 2026
Mérida entre dos procesiones, una saeta de talento y una rebequita cuando refresca
El Martes Santo unió barrios en la ciudad
El Martes Santo, entendido en lo litúrgico como día de perdón, ha dejado en las calles de Mérida una noche muy reconocible de esta Semana Santa de 2026: cuando se ha ido el sol primaveral, la rebequita, la chaqueta o la cazadora se han convertido también en parte de la escena. La jornada ha devuelto el protagonismo a los barrios con dos cofradías en las calles de la ciudad y un ambiente de fervor, respeto y pasión contenida, roto solo por la música de las bandas y, en algunos momentos, por la saeta de Eusebio de la Pinona , aplaudidas por el público, igual que el esfuerzo de los portadores de los tronos.
Las Lágrimas
La primera en salir ha sido la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de las Lágrimas, que ha abierto la tarde desde la parroquia de San Juan Bautista y María Auxiliadora, en la calle Santa Ramona, con dos pasos: el de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y el de María Santísima de las Lágrimas. Dos horas después le ha tocado el turno a la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura, que ha iniciado su recorrido desde la Ermita del Calvario, en la calle Calvario.
El Calvario
Esta segunda cofradía ha puesto en el asfalto cuatro pasos: Jesús en la Oración en el Huerto, la Flagelación de Nuestro Señor, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura. Ambas procesiones han podido salir a su hora y completararán sin contratiempos el itinerario previsto, tejiendo un significativo recorrido de fe entre barrios y plazas de Mérida. San Juan, Santa Eulalia, la plaza de España y El Calvario han vuelto a encontrarse una vez más.
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