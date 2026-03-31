En un parque de Mérida, 900 alumnos harán que los libros suenen de otra manera

El II Encuentro Intercentros de Tertulias Literarias Dialógicas “Conectados por la Palabra” se celebrará el próximo 21 de abril en Mérida, donde cerca de 900 participantes se darán cita en el Parque de las Siete Sillas de la capital extremeña en una jornada que reunirá a 44 grupos de tertulia entre centros educativos y colectivos sociales.

La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha destacado que esta iniciativa, que supera el millar de asistentes si se suman docentes y colaboradores, se ha convertido en un “hilo vertebrador de la educación pública” en la ciudad. Según ha afirmado, el proyecto nace de la propia comunidad educativa para acercar los clásicos al alumnado y fomentar el diálogo en las aulas.

Promover el conocimiento entre el alumnado

En la presentación también han participado Rebeca Rivas Ortiz, maestra del CEIP Ciudad de Mérida y representante de la red de tertulias, y Begoña Martín Orihuela, integrante de la Plataforma del Voluntariado de Mérida. Rivas ha subrayado que el objetivo es “promover la interacción y el conocimiento mutuo entre alumnado y grupos participantes”, ampliando así las oportunidades de aprendizaje compartido.

Por su parte, Martín ha puesto el foco en la dimensión social del proyecto y ha señalado que la red busca “la transformación social a través del diálogo igualitario, la inclusión y la participación”, implicando a personas de distintas edades y contextos. Este enfoque refuerza el carácter comunitario de una iniciativa que trasciende el ámbito estrictamente escolar.

Presentación del II Encuentro “Conectados por la Palabra”. / Ayuntamiento de Mérida

Centros y entidades

El encuentro reunirá a 18 centros y entidades, entre colegios, institutos y organizaciones socio-comunitarias, con la colaboración técnica de la Plataforma del Voluntariado de Mérida y la participación de entidades invitadas como el CEIP Miguel de Cervantes o Plena Inclusión Mérida. Las tertulias se basan en la lectura compartida de clásicos y en un debate igualitario donde todas las aportaciones son valoradas.

El crecimiento del proyecto evidencia su consolidación: de los 606 participantes del primer encuentro se ha pasado a casi 900 en esta segunda edición. Además, la red “Conectados por la Palabra” alcanza ya 1.343 integrantes y proyecta su actividad fuera de España, con experiencias en Colombia y futuras iniciativas en Portugal, afianzándose como un referente educativo y social en Extremadura.