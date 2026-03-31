Qué procesiones salen este Martes Santo en Mérida y a qué hora pasa cada una

Hay jornadas de la Semana Santa que no se explican solo con una hora de salida o una calle en el trayecto. Se entienden mejor cuando la ciudad empieza a mudar el paso, cuando los barrios miran hacia el centro y cuando la noche se va llenando de cortejos y expectación. Eso es lo que ocurrirá este Martes Santo, 31 de marzo, en Mérida, con dos hermandades llamadas a llevar la celebración desde San Juan y El Calvario, pasando por algunos de los escenarios emeritenses más reconocibles.

La primera en echarse a la calle será la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de las Lágrimas, que abrirá la tarde desde la parroquia de San Juan. Más tarde llegará el turno de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura, que pondrá en marcha su recorrido desde la Ermita del Calvario. Entre ambas compondrán una jornada atravesada por los actos penitenciales, la Carrera Oficial y el regreso ya de madrugada.

Las Hermandades de las Lágrimas y del Calvario protagonizan el Martes Santo de Mérida. / Javier Cintas

La Humildad abrirá la tarde desde San Juan

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de las Lágrimas saldrá desde la Parroquia de San Juan Bautista y María Auxiliadora, situada en la calle Santa Ramona. Lo hará con dos pasos, el de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y el de María Santísima de las Lágrimas. La salida está prevista a las 18.30 horas. A partir de ahí, la cofradía recorrerá Felipe VI (parte alta de San Juan), San Alejo, Arroyo, Parque de la Ermita de la Antigua, Juan Carlos I y Avenida de Extremadura, donde celebrará un acto penitencial en la Basílica de Santa Eulalia.

Después continuará por Rambla Mártir Santa Eulalia (subida), Puerta de la Villa, Berzocana, Romero Leal, Plaza del Rastro y Plaza de España, donde está previsto un segundo acto penitencial en la concatedral de Santa María. El regreso se realizará por Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia, Puerta de la Villa, Rambla Mártir Santa Eulalia (bajada), Santa Lucía, López Puigcervet, Avenida de Extremadura, Juan Carlos I, rotonda de las Tres Fuentes y Avenida Felipe VI (parte alta de San Juan).

Ese tramo final reservará uno de los momentos más simbólicos del recorrido, ya que en la parte alta de San Juan se producirá el encuentro entre ambos pasos antes de la entrada en la Casa de Hermandad.

Horarios previstos de La Humildad

La previsión horaria de la cofradía es la siguiente:

Salida: 18.30 horas

18.30 horas Hornito: 20.45 horas

20.45 horas Carrera Oficial: 21.55 horas

21.55 horas Encuentro: 00.45 horas

00.45 horas Entrada: 01.30 horas

Las Hermandades de las Lágrimas y del Calvario protagonizan el Martes Santo de Mérida. / Javier Cintas

El Calvario tomará el relevo al caer la noche

Ya por la noche llegará la salida de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura, que partirá desde la Ermita del Calvario, en la calle Calvario.

Esta cofradía pondrá en la calle cuatro pasos: Jesús en la Oración en el Huerto, Flagelación de Nuestro Señor, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura. La salida está fijada a las 20.30 horas, con paso por la Carrera Oficial a las 22.45 horas en la Plaza de España y regreso previsto a su templo a las 00.30. El recorrido establecido irá por Calvario, Augusto, Francisco Almaraz, Plaza Luis Chamizo, Callejón de la Amargura, Almendralejo, Morería, San Salvador, Plaza de España, Félix Valverde Lillo, Trajano, Alvarado, Plaza de la Constitución, Travesía de Almendralejo, Almendralejo y Calvario.

Horarios previstos del Calvario

La previsión horaria de esta procesión queda fijada así:

Salida: 20.30 horas

20.30 horas Carrera Oficial: 22.45 horas

22.45 horas Entrada: 00.30 horas

Un Martes Santo que cose barrios y centro

El Martes Santo emeritense dejará este año una estampa muy ligada al movimiento de la ciudad entre unos barrios y otros. San Juan, Santa Eulalia, Plaza de España y El Calvario aparecerán unidos por el paso de las hermandades en una jornada que no solo avanzará por el centro histórico, sino que irá cosiendo varios puntos de Mérida a través de la celebración religiosa.