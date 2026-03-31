La saeta que rompe el silencio en Mérida: Eusebio de la Pinona vuelve a cantar tras la muerte de su madre

Un balcón, el silencio roto por la emoción y una voz que regresa después de la ausencia. Eusebio de la Pinona ha vuelto a cantar una saeta esta Semana Santa en Mérida y lo ha hecho con un significado especial: la primera desde la muerte de su madre, Araceli La Pinona, una figura muy conocida en la ciudad y también ligada a esta tradición. El momento ha tenido lugar al paso del Nazareno del Calvario, una de las imágenes a las que el saetero confiesa una devoción profunda. “Es un Cristo con el que estoy apasionado”, explica. No es una elección casual. Para él, la saeta no es solo cante, sino oración: “No deja de ser un rezo. Yo rezo de la forma que sé, hablando con la imagen. Y qué mejor manera que hacerlo cantando”.

La escena ha tenido la calle Augusto como escenario, desde un balcón que ya se ha convertido en referencia para quienes buscan escuchar este tipo de interpretaciones. No es la primera vez que se canta allí, pero sí será distinta. La carga emocional marcará cada verso. “Va a ser una saeta muy emotiva”, reconoce. Y añade: “Va dedicada completamente a mi madre”. La historia detrás de esta saeta es también la de una tradición familiar. Araceli La Pinola, fallecida recientemente, fue saetera, al igual que la abuela del propio Eusebio. En ese legado se encuentra parte de la explicación de este regreso.

Fotogalería | Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de las Lágrimas de Mérida / Javier Cintas

Durante un tiempo, el artista no tenía intención de volver a cantar. “No había muchas ganas”, admite. Pero algo cambió. “Algo me decía por dentro que me animase”, recuerda. La pasión de su madre por la saeta terminó siendo el impulso definitivo. El resultado ha sido un homenaje íntimo, casi susurrado al oído del Nazareno, pero compartido con toda una ciudad. “Qué mejor homenaje que rezarle pidiéndole y expresándole lo que me ha pasado”, señala.

La letra, un puente entre Cádiz y Mérida

La saeta que ha sonado en la calle Augusto no es improvisada. La letra ha sido compuesta por Juan Carlos Muñoz, amigo personal del saetero y compositor gaditano con una amplia trayectoria. “Le pedí que la primera saeta que cantara fuera dedicada a mi madre”, explica Eusebio. El resultado es un texto que, según confiesa, le emociona profundamente: “Me pone los pelos de punta. Es una letra preciosa”. Ese vínculo entre quien escribe y quien canta añade otra capa de significado a una interpretación que, más allá del plano artístico, se mueve en el terreno de lo íntimo.

La calle Augusto ha vuelto a llenarse. Los vecinos conocen el punto exacto donde la voz se eleva cada año y acuden con tiempo, conscientes de que no es un momento cualquiera. Es la tercera o cuarta vez que ese balcón acoge una saeta, pero esta será distinta. Allí, entre la expectación y el recogimiento, se producirá uno de los instantes más intensos de la Semana Santa emeritense. No habrá focos ni escenarios. Solo una voz, una imagen y una historia personal que se transforma en rezo colectivo.

Porque en Mérida, cuando suena una saeta, no solo canta quien la entona. Escucha toda la ciudad.