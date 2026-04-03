Descubre los mosaicos romanos más espectaculares de Mérida

Mérida, la joya romana de Extremadura, presume de una de las colecciones de mosaicos romanos más impresionantes de toda la Península Ibérica. Antigua Augusta Emerita, fundada en el año 25 a.C., conserva tesoros musivos que decoraban casas nobles, villas y espacios públicos. Muchos se exhiben en el Museo Nacional de Arte Romano (diseñado por Rafael Moneo) y otros permanecen in situ en yacimientos como la Casa del Mitreo o la Casa del Anfiteatro.

El Periódico Extremadura ha realizado una selección de los mejores mosaicos que no puedes perderte en Mérida. El primero es el Mosaico Cosmogónico (o Mosaico del Cosmos), Casa del Mitreo, considerado uno de los más bellos y complejos del Imperio Romano. Representa el universo dividido en cielo, tierra y mar, con figuras mitológicas como el Sol (Oriens), la Luna (Occasus), Océano y Aeternitas (la Eternidad). Sus colores vibrantes y la profundidad simbólica lo convierten en una obra maestra del siglo II d.C.. Se encuentra en la Casa del Mitreo, una gran domus noble con restos de un posible mitreo.

Otro es el Mosaico de los Aurigas, Museo Nacional de Arte Romano. Uno de los más grandes y detallados de Mérida. Muestra escenas de carreras de cuadrigas en el circo, con aurigas (conductores) y caballos en plena acción. Incluye inscripciones como nombres de los competidores y bordes decorados con motivos geométricos y vegetales. Es un testimonio excepcional de la pasión romana por las carreras.

El Mosaico de la Caza del Jabalí, procedente de la Villa de las Tiendas (Museo Nacional de Arte Romano), muestra una escena cinegética de gran calidad técnica: perros, cazadores y un jabalí en movimiento. Destaca por su dinamismo y realismo, típico de los mosaicos tardorromanos.

El Mosaico de la Vendimia (o de la Vendimia con Venus), Casa del Anfiteatro. En el triclinium (comedor) de esta gran casa romana se conserva un mosaico policromo con escenas de la cosecha de uvas: hombres pisando racimos, Venus y un amorcillo entre vides, y pájaros picoteando. Es uno de los más alegres y mejor conservados in situ.

El Mosaico de los Peces, Casa del Anfiteatro, es un delicado emblema circular con peces multicolores (uno de ellos muy expresivo) rodeados de una orla de cable y motivos geométricos. Representa la fauna marina y forma parte de los pavimentos de esta vivienda del siglo IV.

El Mosaico de los Siete Sabios, Museo Nacional de Arte Romano. Se trata de un mosaico filosófico que representa a los siete sabios de la Antigüedad (como Solón, Tales o Platón) con inscripciones. Refleja el interés intelectual de los propietarios romanos de Mérida.

Otros destacados que merece la pena ver son el Mosaico de Baco y Ariadna (escena dionisíaca), mosaicos geométricos con laberintos o roleos de hiedra en varias casas, o el Mosaico de Medusa o fragmentos con temas mitológicos.

Consejo para tu visita

Compra la entrada combinada al Conjunto Arqueológico de Mérida (incluye Teatro, Anfiteatro, Casa del Anfiteatro, Casa del Mitreo, etc.). No te pierdas el Museo Nacional de Arte Romano: allí los mosaicos se exhiben en vertical en las paredes para apreciarlos mejor, junto a esculturas y otros hallazgos.

Y es que Mérida, capital de Extremadura, se consolida como uno de los destinos culturales más completos del interior peninsular. Su legado romano, su agenda cultural y su ubicación estratégica la convierten en una escapada cada vez más valorada por viajeros nacionales e internacionales.

Un legado romano que es único en España

Hablar de Mérida es hacerlo de su pasado como Augusta Emerita, una de las ciudades más importantes del Imperio romano en Hispania. El conjunto arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reúne monumentos de primer nivel como el Teatro Romano, el Anfiteatro o el Templo de Diana.

El patrimonio y la rica gastronomía como claves

Este patrimonio no solo se conserva, sino que se integra en la vida diaria de la ciudad. Pasear por Mérida es hacerlo entre restos de más de dos mil años de historia, una singularidad difícil de encontrar en otras capitales españolas.

El Teatro Romano no es solo un vestigio histórico. Cada verano acoge el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, uno de los eventos culturales más importantes del país.

La experiencia de asistir a una representación en este escenario milenario convierte la visita en algo más que turismo: es una inmersión directa en la cultura clásica.

Mérida permite también descubrir la riqueza gastronómica de la región. Platos como la caldereta, las migas o los productos derivados del cerdo ibérico forman parte de una oferta culinaria cada vez más valorada.

La ciudad combina tradición y modernidad, con restaurantes que reinterpretan la cocina extremeña sin perder su esencia.

Naturaleza accesible

Una de las razones principales para que Mérida brille son sus mosaicos, que son una de las razones principales.

Si visitas Extremadura, dedica al menos un día completo a estos teselos (las pequeñas piezas de piedra o vidrio) que siguen deslumbrando 2.000 años después. Mérida es la “capital de los mosaicos” romanos en España.