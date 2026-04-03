Jornada de contrastes en Mérida

El Viernes Santo en Mérida amanece distinto, sin prisa, sin ruido. Solo una luz tenue que parece pedir permiso para entrar en la ciudad y un silencio que lo envuelve todo, como si el tiempo se detuviera para contemplar el misterio. Es día de oración, de recogimiento, de miradas bajas y corazones abiertos.

A primera hora, cuando el sol comienza a proyectar su luz sobre la Basílica de Santa Eulalia, los Ferroviarios abren la jornada con una de las estampas más sobrecogedoras de toda la Semana Santa. La Virgen de las Angustias aparece sosteniendo en su regazo el cuerpo inerte de su Hijo.

Es, sin duda, la imagen más hermosa, no por su estética solamente, sino por lo que transmite, el dolor sereno de una madre que ya lo ha dado todo. Ese misterio es un epílogo eterno de la Pasión, un instante detenido entre la muerte y la esperanza.

La vida y la muerte

La ciudad, aún medio dormida, se rinde ante su paso. Las calles se convierten en un susurro, y cada paso parece marcar el latido de Mérida. Cuando el cortejo alcanza el Arco de Trajano, el tiempo se pliega sobre sí mismo. Bajo ese arco milenario, donde la historia romana aún respira, se dibuja la escena contraria a Belén. Allí donde un día, bajo otro arco humilde, el Niño Jesús recibía el homenaje de pastores y Reyes, hoy es descendido de la cruz y entregado al abrazo desgarrado de su madre. La vida y la muerte, el inicio y el final, unidos en un mismo instante.

La tarde avanza con un tono más grave. Las campanas rompen el silencio con su toque a entierro, profundo, seco, que cala en el alma. En el Calvario, el Cristo Yacente recorre las calles en su majestuosa urna de plata, reflejando la luz como si cada destello fuera una oración. A su lado, la Virgen de los Dolores, la Señora de Mérida, nombrada así por su pueblo y por su Ayuntamiento, camina con una dignidad que sobrecoge.

Pero es en la noche cuando el Viernes Santo alcanza su culmen. Al filo de la medianoche, la Virgen de los Dolores regresa sin palio, despojada de todo ornamento, acompañada únicamente por las mujeres de Mérida en un momento de una fuerza indescriptible.

No hay música, no hay más sonido que el de los pasos y el leve roce de las telas. Es la soledad hecha procesión, la intimidad del dolor compartido.

Y entonces, como si toda la ciudad respirara al unísono, la Junta de Cofradías reúne a todas las hermandades en un solo cuerpo, en una sola Fe. Desde ese silencio nace el Vía Crucis que se dirige hacia el Anfiteatro Romano. Allí, entre piedras que han sido testigo de siglos, se reza en uno de los momentos más espectaculares, emotivos y sentidos de la Semana Santa emeritense. Cada estación es un suspiro, cada palabra un eco que se pierde en la noche.

Vía Crucis en el anfiteatro romano de Mérida. / El Periódico Extremadura

El Viernes Santo se apaga lentamente. Mérida queda envuelta en una calma profunda, como si guardara en su interior todo lo vivido. La Semana Santa comienza a irse, casi sin hacer ruido, dejando tras de sí un rastro de fe, emoción y belleza que permanecerá, intacto, en la memoria de quienes la sentimos.