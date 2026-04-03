Todo listo para el asombroso Viacrucis de Mérida: recomendaciones y claves para no perderse nada

Madrugada del Viernes al Sábado Santo 2026. Via Crucis

JUNTA ARCIPRESTAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES.

Sede Canónica / salida: Concatedral de Santa María.

Un Paso: Santísimo Cristo de la O.

Número de Costaleros: 10.

Capataz: Juan Antonio Domínguez Muriano.

Música: Silencio, roto por el redoble de tambores sordos. En el Vía Crucis: Cantos de la Liturgia Hispano-Visigótica a cargo de la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario.

Donde verla: Es recomendable acompañar la procesión en cualquier punto de su recorrido; en el graderío del Anfiteatro, participar del viacrucis (necesaria la papeleta de sitio), y acompañarlo al regreso. Es impresionante ver el paso del Cristo por la fachada del Museo y por el Templo de Diana. En la recogida, se realiza un besapié al Cristo.”

¿QUÉ ES?. Se refiere a las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura. Se trata de una acto de piedad, un camino de oración, meditando la Pasión y Muerte de Jesucristo reflexionando con textos que nos traen a la actualidad.

¿CÓMO VIVIRLO?. Tiene lugar en la madrugada del viernes al sábado Santo. Supone uno de los mejores momentos para rezar junto a cientos de fieles. Así mismo para las personas que no sean Cristianas, es una buena oportunidad para meditar y reflexionar en silencio en un marco incomparable que sólo ofrece la madrugada y el entorno monumental.

Se puede acceder al recinto de dos formas: Una hora antes se abrirán las puertas del recinto para acceder al graderío, con la correspondiente entrada gratuita, hasta completar aforo; y la otra (recomendada) es acompañar al Cristo tras la procesión desde la Concatedral. Para este último caso, se entregarán a la salida papeletas de sitio gratuitas, que servirán para acceder a las localidades reservadas en la arena del monumento.

El Anfiteatro Romano de Mérida acoge el vía crucis del Cristo de la O / JAVIER CINTAS

FORMAS DE ACCESO. GRATUITO:

Graderío del Anfiteatro : 00:00 horas en la Puerta del Teatro Romano.

Sillas en la arena del Anfiteatro: 23.30h. en la Puerta del Perdón de la Concatedral de Santa María. Plaza de Santa María.

A TENER EN CUENTA. NO es un espectáculo, es una ORACIÓN comunitaria. Un acto de fe. Por tanto se ruega el máximo respeto y silencio. Si lo que desea es realizar fotografías o presenciar una parte del acto, evite ocupar los asientos. Para ello podrá hacer uso del pasillo superior de acceso. Mucha gente agradecerá poder ocupar su lugar para rezar.

El aforo del monumento es limitado. La Junta de Cofradías y Hermandades no puede hacerse responsable de que alguien no acceda al recinto.

Las personas que decidan acompañar al Cristo deben saber que, previamente, se hará un voto de silencio y que la estación de penitencia no acaba en el acto del Via Crucis, sino en la Concatedral, a la vuelta. Una vez comience el Vía Crucis, se cerrarán los accesos de entrada y salida al recinto, salvo casos de emergencia.

RECUERDE:

Lleve ropa y calzado cómodo.

Se prohíbe expresamente fumar en todo el recinto.

No está permitido comer dentro del monumento.

Use los lavabos habilitados.

No tire basura. Es un monumento bimilenario.

Es Patrimonio de la Humanidad. Tuyo y nuestro. Respétalo.

La duración estimada del acto es de 50 minutos.

HORARIOS PREVISTOS

Salida: 00:30 horas.

00:50 horas. Templo de Diana.

01:30 horas. Anfiteatro Romano (Via Crucis).

02:45 horas. Templo de Diana.

Entrada: 03:15 horas.

ITINERARIO: Plaza de España, Plaza del Rastro, Romero Leal, Templo de Diana, Sagasta, José Ramón Mélida, Plaza de Margarita Xirgú. Entrada al recinto del Anfiteatro (donde se rezan las Estaciones del Vía Crucis). Vuelta por el mismo recorrido: Plaza de Margarita Xirgú, José Ramón Mélida, Sagasta, Romero Leal, Templo de Diana, Plaza del Rastro, Plaza de España.