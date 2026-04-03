Semana Santa 2026
Las procesiones del Viernes Santo en Mérida: cofradías, horarios y recorrido
La Cofradía Ferroviaria del Descendimiento, Santísima Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Esperanza iniciará su recorrido el Viernes Santo de 2026 desde la Basílica de Santa Eulalia a las 11.00 horas
Viernes Santo 2026. Mañana
COFRADÍA FERROVIARIA DEL DESCENDIMIENTO, SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Sede Canónica / salida: Basílica de Santa Eulalia.
Dos Pasos: Santísima Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Esperanza.
Número de Costaleros: 28 y 35 respectivamente.
Capataces: Angustias: José Antonio Corbacho, Álvaro Delicado y Jorge Calvo Gijón; Esperanza: Mariano Roncero y Jesús Carracedo.
Música: Angustias: A. M. Virgen de las Angustias (Mérida, Badajoz). Esperanza: Agrupación Músico-Cultural Santa María Egipciaca (Corte de Peleas, Badajoz).
Donde verla: La salida, en la mañana luminosa, de los dos pasos. Muy recomendable verla llegar a la Plaza de España y su paso por el Arco de Trajano. Uno de los recorridos más hermosos de la Semana Santa para seguirlo al completo. Por supuesto, la entrada es espectacular donde, además de un acto de la Cofradía, a su llegada una hermana de la misma ofrecerá un baile delante de ambos pasos”.
Horarios
Salida: 11.00 horas
12:15 horas. Arco de Trajano.
13:00 horas. Concatedral. (Carrera Oficial).
14:15 horas. Puerta de la Villa.
Entrada: 15:00 horas.
Itinerario: Plaza de Santa Eulalia, Avda. de Extremadura, Almendralejo, Travesía Almendralejo, Plaza de la Constitución, Alvarado, Trajano, Félix Valverde Lillo, Plaza de España (por Ayuntamiento), Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia, Puerta de la Villa, Rambla Mártir Santa Eulalia, Plaza de Santa Eulalia.
Tramo en silencio: Félix Valverde Lillo.
Viernes Santo Noche
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO, NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA
Sede Canónica / salida: Ermita del Calvario.
Cuatro Pasos: Stmo. Cristo del Calvario Yacente y Stma. Virgen de los Dolores.
Número de Costaleros: 45 y 35 respectivamente.
Capataces: Yacente: José Manuel González, Pedro Montaño y José Luis Pacheco. Dolores: José Ángel Calvo y Luis Gallardo Ruiz.
Música: Yacente: Silencio; Dolores: Banda de Música de Mérida.
Donde verla: La bajada de la Procesión Oficial de Santo Entierro de Mérida por la calle Calvario y el colorido de todas las Hermandades. Ver la Cofradía enmarcarse bajo el Arco de Trajano es otro de los momentos únicos, así como su llegada a la Plaza de España. Así como la llegada a su ermita y la entrada.
Horarios
Salida: 18:30 horas.
19:45 horas. Arco de Trajano.
20:15 horas. Concatedral de Santa María (Carrera Oficial).
Entrada: 22:00 horas.
Itinerario: Ermita del Calvario, Calvario, Almendralejo, Trv. Almendralejo, Plaza de la Constitución, Alvarado, Trajano, Félix Valverde Lillo, Plaza de España, San Salvador, Morería, Almendralejo, Callejón de la Amargura, Plaza Luis Chamizo, Muza, Calvario y Ermita.
Viernes Santo 2026. Soledad
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO, NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES Y MARIA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA
Sede Canónica / salida: Ermita del Calvario.
Un Paso: Santísima Virgen de los Dolores en su Soledad.
Número de Costaleros: 35.
Capataces: José Ángel Calvo y Luis Gallardo Ruiz.
Música: Procesiona en silencio.
Donde verla: Su salida en silencio, su paso por cualquier calle arropada por las velas de las mujeres y hombres que la acompañan. Especialmente íntimo su paso por la Plaza Luis Chamizo y su entrada en la ermita.
Horarios:
Salida: 00:00 horas.
Entrada: 01:00 horas.
Itinerario: Ermita del Calvario, Calvario, Augusto, Capitán Francisco de Almaraz, Plaza de Luis Chamizo, Muza, Calvario y Ermita.
La de la madrugada de ayer
Además en la madrugada de ayer salió el Descendimiento con la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de los Dolores y María Santísima de la Amargura
Sede Canónica / salida: Ermita del Calvario.
Un Paso: Santísimo Cristo del Calvario.
Número de Costaleros: 33.
Capataces: José Manuel González Mejías y José Ángel Calvo Moreno.
Música: Procesiona en silencio. La Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario acompaña a la imagen del Crucificado y canta ante el Santísimo-Sacramento de la parroquia de Cristo Rey-Calvario el canto Pange Lingua ‘Mozárabe’.
Donde verla: Su salida en silencio de su ermita. A su paso por la Parroquia, la Capilla Gregoriana que acompaña al Santísimo Cristo del Calvario, entra a realizar un rezo cantado delante del Monumento al Santísimo.
Al finalizar la Estación de Penitencia, sobre las piedras del Castellum Aquae, se realiza el Acto del Descendimiento del Santísimo Cristo del Calvario, donde Cristo es desclavado de la Cruz y depositado en la Urna donde, en la tarde del Viernes Santo procesionará como Yacente.”
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