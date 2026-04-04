Los guardianes de la memoria de la Semana Santa de Mérida

Hay una Semana Santa que camina por las calles, entre incienso, cera y silencio, y otra que permanece para siempre. La que no se pierde, la que se escribe, la que se contempla con calma en cada vídeo o fotografía cuando todo ha pasado. Esa es la que construye, año tras año, el equipo de la web de la Junta de Cofradías, www.semanasantademerida.es.

Mientras la ciudad late al ritmo de las procesiones, ellos viven otra procesión paralela, la de las horas sin descanso, la de las carreras de un punto a otro, la de la mirada atenta tras el objetivo y la emoción contenida tras cada palabra.

Mérida cuenta con un equipo compacto, bien engranado, de hombres y mujeres que escriben y dejan constancia gráfica de la historia de su Semana Santa. Su intensa labor tiene recompensa, pues son miles de personas las que visitan cada día la web, leen crónicas nacidas desde el corazón y se emocionan con fotografías que pellizcan el alma. Fotografías que detienen el instante justo antes de desvanecerse, que rescatan la verdad de un gesto, la hondura de una mirada o el temblor de una promesa.

Seguramente, en la cuenta de pasos andados a lo largo de cada jornada, de procesión en procesión, le dan dos o tres vueltas al marcador. Sus pies conocen de memoria cada esquina, cada adoquín, cada recorrido que, año tras año, vuelve a escribirse con la misma emoción y distinta luz.

Y, aun así, también han de hacer frente en ocasiones al poco respeto de algunas personas del público, situaciones que complican su labor y ponen a prueba su paciencia. Interrupciones, prisas ajenas, obstáculos inesperados que rompen el ritmo y exigen una templanza silenciosa. Pero ni siquiera eso logra apartarlos de su propósito que es contar lo que sucede para que permanezca.

Llevan toda la semana ahí, entre pasos y saetas, captando instantes que muchos no ven o que el tiempo borraría si no fuera por su trabajo. Son testigos discretos de lo efímero, cronistas de lo que ocurre y de lo que se siente.

Son emeritenses comprometidos con su tierra, con sus tradiciones, con su gente. Un grupo de entusiastas que entrega su tiempo sin pedir nada a cambio, movidos únicamente por el amor a una Semana Santa que sienten como propia. Porque lo suyo no es solo documentar sino contar, emocionar, dejar huella.

A través de sus cámaras detienen el tiempo en una chicotá perfecta, en una lágrima que asoma, en una luz que acaricia un rostro. Con la pluma, transforman lo vivido en memoria, en relato, en historia. Ponen poesía donde otros solo verían crónica y consiguen que cada texto respire verdad y sentimiento, con una voz propia que ya forma parte de la identidad de la celebración.

Son incansables, inconfundibles, esencia viva de una celebración que trasciende fronteras y que, gracias a ellos, también se vive más allá del momento. Su trabajo no se queda en el presente, se convierte en legado, en archivo emocional al que siempre se puede volver para entender lo que fuimos y lo que seguimos siendo.

Y ahora, cuando todo se acerca a su culmen, cuando la emoción se recoge para dar paso a la alegría de la Resurrección, ellos seguirán ahí, como han estado siempre. Mirando, escribiendo, sintiendo.

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Cuando el último paso se recoja y el silencio vuelva a las calles, quedará su trabajo, y en él seguirá latiendo Mérida, su Semana Santa y el alma de quienes nunca dejan de contarla, con la imagen y con la palabra.