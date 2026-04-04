PŌKÏ-to, un ejemplo del fracaso de conceptos "premium" en Mérida: ¿qué se necesita para sobrevivir?

El cierre de PŌKÏ-to en Mérida (en la calle Félix Valverde Lillo) es un ejemplo muy reciente y claro de lo complicado que está el panorama para muchos locales de hostelería y comercio en Extremadura. Abrió en noviembre de 2025 como un concepto moderno de poke bowls (comida hawaiana saludable, fresca, con opciones veganas) en un local que antes era heladería, y apenas cuatro meses después, a finales de marzo de 2026, tuvo que echar el cierre porque “no ha logrado consolidarse”. Ni la inversión, ni el diseño cuidado ni el concepto novedoso garantizaron su continuidad en un sector tan competitivo.

El pequeño comercio está sufriendo mucho en la región. Según datos de la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), en 2025 cerraron 27 negocios al mes de media, lo que supone unos 324 establecimientos menos en todo el año. El comercio de proximidad es el más castigado: perdió 586 autónomos en 2025 y sigue perdiendo afiliación.

Principales problemas

Las dificultades a las que se enfrenta son costes fijos disparados (alquileres, suministros, energía), presión fiscal alta y competencia feroz de grandes plataformas y cadenas, y falta de políticas de apoyo claras para modernizar el pequeño comercio. En Mérida, además, la rotación de locales en el centro es altísima y proyectos urbanísticos como la plataforma única han deteriorado algunas zonas comerciales.

La hostelería resiste mejor que el comercio puro (en diciembre de 2025 ganó 23 afiliados en Extremadura y se mantiene en torno a los 3.540 autónomos). Pero la rentabilidad está cayendo aunque la facturación suba. A nivel nacional y regional, los hosteleros hablan de “merma de rentabilidad” y de un 2026 más complicado.

Los grandes retos que hacen que sea tan difícil “seguir adelante” son: subida de costes sin control, materias primas (alimentos) e inflación en hostelería, energía y suministros y costes laborales (subidas del SMI, cotizaciones, bajas por IT que pagan los empresarios). Todo esto come los márgenes aunque vendas más.

Consumo débil de los extremeños

La gente tiene menos poder adquisitivo y reduce gasto en salir a comer. Prefiere opciones más baratas, delivery o comer en casa. Los conceptos “premium” o nicho (como poke saludable) lo notan más porque el ticket medio es más alto. Además, franquicias y grandes cadenas “se están comiendo el terreno” (según los propios hosteleros extremeños). A esto se suman pataformas de delivery que cobran comisiones altas (30-35 %), y la saturación de oferta en ciudades como Mérida, donde el turismo ayuda pero no es suficiente para llenar todos los locales todo el año.

La falta de mano de obra y relevo generacional es uno de los problemas más repetidos en Extremadura: cuesta encontrar personal cualificado y estable. Muchos jóvenes no quieren horarios partidos, fines de semana y sueldos que no compensan el esfuerzo. Igual que la burocracia y “estrés regulatorio”, así como la normativa constante, inspecciones, cambios fiscales y administrativos que generan costes extra y desánimo.

Ubicación y concepto

Como le pasó a PŌKÏ-to: en Mérida (población media, con buen turismo cultural pero clientela local conservadora) un concepto muy específico puede no cuajar si no hay suficiente demanda recurrente. La zona centro tiene mucha rotación precisamente por esto. Pero, ¿qué se necesita para sobrevivir? Muchos locales que aguantan están apostando por: Menús más asequibles y adaptados al gusto local. Delivery + take away eficiente. Reducción de costes (menor carta, proveedores locales) y apoyo municipal (ayudas a reforma de locales vacíos, bonificaciones fiscales).

En resumen, el cierre de PŌKÏ-to no es un caso aislado: refleja un sector donde hacer las cosas bien ya no basta. Hace falta que los costes bajen, que el consumo se recupere y que las administraciones pongan medidas reales (algo que UPTA lleva pidiendo tiempo). Si estás pensando en abrir, mantener o invertir en un local de gastronomía en Mérida o Extremadura, la clave ahora mismo es ser muy realista con los números y diversificar (no depender solo de una tendencia).