El Stone&Music Festival: un impacto económico de 5 millones de euros por edición en Mérida

El Stone&Music Festival celebra en 2026 su undécima edición como uno de los eventos musicales más emblemáticos de España. Nacido en 2016 en el Teatro Romano de Mérida (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1993), ha evolucionado de un ciclo de conciertos en septiembre a un referente cultural que atrae a decenas de miles de espectadores de más de 35 nacionalidades, combinando grandes nombres del pop, rock, indie, flamenco, lírica y espectáculos familiares.

La primera edición (2016) arrancó con artistas como David Guetta, Raphael, Alejandro Sanz o Ricky Martin, consolidando el Teatro Romano como escenario único. En 2017 ya incorporó rock internacional (Scorpions) y extendió fechas a julio. Las ediciones siguientes ampliaron el abanico: Il Divo, 2Cellos, Disney in Concert (2019), y durante la pandemia se adaptó con volúmenes reducidos (VOL.1 en 2020 y VOL.2 en 2021).

Javier Cintas

A partir de 2024-2025, la mayoría de conciertos se adelantaron a junio para captar más artistas internacionales, logrando récords de asistencia (un 11% más de público en 2024 respecto a 2023, cerca de 29.000 espectadores en algunas referencias). En 2025, su X edición, reunió a Bryan Adams, Roxette, Il Volo, Ana Belén o Pablo Alborán, confirmando su madurez como festival que supera las 10 ediciones con llenos y proyección europea.

El Teatro Romano: patrimonio que eleva la experiencia

El festival no sería lo mismo sin el Teatro Romano de Mérida, uno de los mejor conservados del mundo, con la mayor boca escénica de España. Sus piedras milenarias, construidas hace más de 2.000 años, crean una acústica y atmósfera mágica: “música entre las piedras de la historia”. Cada concierto se vive como un diálogo entre pasado y presente, con el público rodeado de ruinas romanas bajo las estrellas.

Esta fusión patrimonial convierte el evento en algo más que un concierto: es una experiencia inmersiva que une emoción, cultura y legado histórico, atrayendo no solo fans de la música sino también turistas culturales.

Javier Cintas

El Stone & Music se posiciona como referente regional en accesibilidad e inclusión desde 2021. Ofrece bucles magnéticos y mochilas vibratorias gratuitas para personas con discapacidad auditiva (en colaboración con Audiosigno y la Oficina de Accesibilidad Sensorial de la Junta de Extremadura), espacios adaptados para movilidad reducida, señalización con iconos y medidas de sensibilidad sensorial. Es pionero en Extremadura y uno de los pocos festivales españoles con estos estándares.

Aunque no se detallan medidas medioambientales específicas (como zero waste o energías renovables), su apuesta por la “cultura segura” y universal lo convierte en un modelo de festival responsable e inclusivo.

Impacto en el turismo local más allá de los conciertos

El festival genera un impacto económico estimado en unos 5 millones de euros por edición (alrededor de 30 millones en sus primeras seis ediciones), crea unos 200 empleos directos e indirectos y multiplica las visitas a monumentos, hostelería y comercio. En septiembres históricos (antes del cambio a junio), Mérida registró récords de turistas, con un aumento del 28% en visitantes extranjeros.

Más allá de los conciertos, llena la ciudad de vida: hoteles, restaurantes y comercios se benefician directamente. El Ayuntamiento lo considera un “antes y un después” en los datos turísticos, alargando la temporada y posicionando Mérida como destino cultural de primer nivel.

Así se vivió el concierto de Isabel Pantoja en el teatro Romano de Mérida / JORGE ARMESTAR

La organización (liderada por el promotor Carlos Lobo) elige un cartel diverso y de primer nivel nacional e internacional para que el Teatro Romano sea “un destino deseado” por los artistas. Buscan variedad de géneros (pop, rock, flamenco, lírica, indie) y propuestas únicas (homenajes, estrenos o primeras veces en el recinto). Muchos artistas repiten o debutan aquí por la magia del escenario. No hay detalles públicos sobre un proceso formal de casting, pero el criterio es claro: calidad, atractivo para público amplio y conexión con el espíritu patrimonial.

Expectativas de la organización para futuras ediciones

Para 2026 (XI edición), la organización trabaja “con la misma ilusión del primer día y la experiencia de diez años”. El cartel ya incluye a Hauser (5 junio), Sergio Dalma (6), José Mercé (7), Malú (12), Pablo López (13), Siloé (18-19), Antoñito Molina (20), Pablo Alborán (21), Ana Torroja (27) y Alan Parsons Live Project (28). Buscan seguir reinventándose, atraer más público internacional y mantener la unión de música, cultura y patrimonio como seña de identidad.

El público ha evolucionado de mayoritariamente nacional y regional a altamente internacional (35 nacionalidades en 2025). Es más fiel, diverso en edades y perfiles (incluye familias gracias a espectáculos como Disney in Concert) y accesible para personas con diversidad funcional. Ha crecido en número y lealtad, con un incremento notable de turistas extranjeros que repiten año tras año.

Actividades complementarias en Mérida para los visitantes

Mérida es mucho más que el festival. Los asistentes pueden disfrutar de patrimonio romano con visitas al Anfiteatro, Templo de Diana, Arco de Trajano, Alcazaba Árabe o el Museo Nacional de Arte Romano. También de la gastronomía como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, con tapas, productos locales y terrazas con vistas históricas, de las rutas y naturaleza: paseos por el Puente Lusitania, rutas ornitológicas o el casco histórico y del ocio diurno con tours históricos, exposiciones y eventos culturales que complementan los conciertos nocturnos.

Javier Cintas

El festival invita explícitamente a “vivir la ciudad al completo”: un plan perfecto para combinar música con cultura y ocio. En definitiva, el Stone & Music Festival no solo pone a Mérida en el mapa musical europeo, sino que la convierte en un destino integral donde la historia cobra vida con cada nota. Con la XI edición ya en marcha, promete seguir emocionando y generando riqueza cultural y económica para la ciudad. ¡Las entradas para 2026 ya están a la venta en stoneandmusicfestival.com!