Domingo de Resurrección en Mérida: Hoy comienza todo

Hoy comienza todo. Y, sin embargo, parece que todo termina. La mañana se abre paso en Mérida con una luz distinta, limpia, casi nueva, como si el aire mismo hubiese sido purificado tras días de incienso, silencio y recogimiento. La Procesión del Resucitado marca el punto final de la Semana Santa, pero también ese instante exacto en el que el corazón cofrade vuelve a latir mirando al futuro. Es un final que sabe a principio.

Porque así es esta ciudad: cuando el Portentoso Resucitado asoma, no solo anuncia la vida, sino que despierta en las y los cofrades ese impulso inevitable de volver a empezar. Como si alguien pulsara un invisible botón de reinicio, la emoción vivida se transforma en anhelo. Ya se piensa, casi sin quererlo, en el próximo Miércoles de Ceniza, en la ceniza que volverá a marcar las frentes y en una nueva Cuaresma que traerá consigo promesas renovadas.

Vida cofrade en estado puro

Antes de eso, quedarán meses de vida cofrade en estado puro. Meses de reuniones, de ensayos, de proyectos que nacen en la intimidad de las casas de hermandad. Meses de convivencia, de compromiso, de esa inmersión constante en la vida social emeritense que convierte a las cofradías en mucho más que procesiones: en alma viva de la ciudad.

Pero hoy es día de gloria. El Resucitado, obra de Eduardo Zancada, recorrerá las calles en una mañana de fiesta, de sonrisas que sustituyen a las lágrimas, de aplausos que rompen el silencio de días anteriores. Su paso firme anunciará que la muerte ha sido vencida, que la esperanza se abre paso entre los adoquines que aún guardan el eco de las estaciones penitenciales.

El dolor se convierte en luz

En la Puerta de la Villa tendrá lugar uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre. Allí, Nuestra Señora del Mayor Dolor, ya sin luto, transformada, aguardará el encuentro. Atrás quedan los velos negros, el dolor contenido; hoy es madre que espera con impaciencia, con el alma abierta a la alegría. Y entre ambos, el joven Juan, de los Ferroviarios, testigo eterno de ese instante en el que el dolor se convierte en luz.

Encuentro en la Puerta de la Villa, durante la procesión del Resucitado en 2025. / Junta de Cofradías de Mérida.

Las calles que han sido escenario de promesas, de sacrificios y de silencios profundos, se llenarán ahora de júbilo. Es el mismo recorrido, pero con otro latido. La ciudad entera parece respirar de otra manera, como si cada rincón celebrara la victoria de la vida.

Y en medio de todo, el Templo de Diana dejará de ser piedra milenaria para convertirse en algo más grande aún: en el templo de todos y todas. Allí donde la historia ha sido siempre testigo, hoy lo será también del trabajo de las cofradías, de su esfuerzo silencioso, de su entrega constante. Bajo sus columnas, la alegría se hará colectiva, compartida, luminosa.

De nuevo, comenzará todo

Mérida es así. Capaz de abrazar con la misma intensidad la pasión más sobrecogedora y la resurrección más jubilosa. Capaz de estremecer en el silencio y de estallar en gozo apenas unos días después.

Y cuando todo pase, cuando los pasos regresen a sus templos y el bullicio se apague, llegará el tiempo de mirar atrás. De analizar, de corregir pequeños detalles, de soñar con lo que está por venir. Porque la Semana Santa nunca se acaba del todo en el corazón cofrade.

Se cierra hoy un ciclo que volverá a abrirse, como siempre, en la Plaza de Santa Eulalia, donde la historia reciente ya ha dejado momentos imborrables. Y allí, de nuevo, comenzará todo.

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Porque en Mérida, cuando parece que todo termina… en realidad, todo empieza otra vez.