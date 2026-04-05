Margarita Xirgu: de espacio anónimo a epicentro turístico en Mérida

La Plaza Margarita Xirgu de Mérida no es un espacio con siglos de historia como los monumentos romanos que la rodean, sino un lugar moderno que toma su nombre y su relevancia del legado teatral de la gran actriz catalana Margarita Xirgu (1888-1969). La conexión profunda entre Margarita Xirgu y Mérida se remonta al 18 de junio de 1933, cuando la actriz protagonizó y dirigió la representación de Medea de Séneca (en versión adaptada por Miguel de Unamuno) en el recién recuperado Teatro Romano de Mérida.

Este espectáculo fue un evento histórico: marcó la reinauguración oficial del teatro romano como espacio escénico después de casi 20 siglos de abandono, y se considera el acto fundacional del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que desde entonces se celebra cada verano.

Xirgu, una de las figuras más importantes del teatro español del siglo XX, amiga y musa de Federico García Lorca, interpretó a Medea con una intensidad que dejó huella. En la parte trasera del teatro aún se conserva una estatua de la actriz en plena representación, como homenaje permanente a aquel momento.

Calurosos veranos extremeños

Durante décadas, el espacio que hoy ocupa la plaza era simplemente la plaza de acceso al Teatro Romano y al Anfiteatro, un área de paso sin nombre especial ni diseño destacado. Se conocía informalmente como "la plaza del Teatro" o similar, y era un punto de encuentro para turistas y emeritenses, pero carecía de elementos que la hicieran atractiva o funcional en los calurosos veranos extremeños.

En mayo de 2021, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida (Patrimonio de la Humanidad) inauguró una profunda remodelación del espacio, invirtiendo alrededor de 322.000 euros en total (incluyendo fases previas).

El proyecto convirtió la zona en un espacio de recepción turística moderno y sostenible, con pérgolas y parasoles que generan sombra en verano y permiten sol en invierno, zonas verdes y ajardinadas, fuentes ornamentales, mobiliario urbano y las famosas letras gigantes de Mérida como punto icónico para fotos.

Recuperación del Teatro Romano

Fue entonces cuando se le dio oficialmente el nombre de Plaza Margarita Xirgu, en reconocimiento a su papel clave en la recuperación del teatro romano y en la historia cultural de la ciudad. El alcalde Antonio Rodríguez Osuna y la consejera de Cultura destacaron que se trataba de crear un "espacio amable" tanto para los turistas como para los propios emeritenses.

En 2023, se instaló en la plaza una maqueta en 3D de Augusta Emerita en el siglo II d.C., recreando cómo era la ciudad romana con sus principales monumentos (teatro, anfiteatro, foros, acueductos...). Se eligió precisamente este lugar por ser el "epicentro turístico" de Mérida.

Hoy, la plaza es el principal punto de acogida para quienes visitan el Conjunto Arqueológico, el lugar donde se forman colas para entradas al Festival, y un espacio vivo que une el pasado romano con el legado teatral del siglo XX. Ahora, la plaza afrontará una transformación parcial con la instalación de una gran estructura de sombra en su zona sur, una intervención promovida por el Consorcio de la Ciudad Monumental. El contrato para la ejecución de la obra ha salido a licitación por 486.132,64 euros y el plazo para llevar a cabo los trabajos será de tres meses.