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Cultura e igualdad

Mérida reúne en abril a Ada Salas, Cristina Almeida y Chloé Bird en las II Jornadas 'Mujer y Cultura'

El Ayuntamiento y el CPR de Mérida organizan tres sesiones abiertas en el Centro Cultural Alcazaba para analizar el papel de las mujeres en la literatura, la música y la evolución social e histórica de España

Cristina Almeida.

Cristina Almeida. / SMARISCAL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida, con la colaboración del Centro de Profesores y Recursos de Mérida, ha organizado la II edición de las Jornadas 'Mujer y Cultura', una propuesta que se desarrollará a lo largo del mes de abril en el Centro Cultural Alcazaba.

Según ha informado el consistorio, el objetivo del ciclo es abordar el papel de las mujeres en la historia y en el presente de la cultura, con una mirada que tenga en cuenta los factores sociales, psicológicos, filosóficos y artísticos que han influido, y siguen influyendo, en su desarrollo y reconocimiento.

Aunque las jornadas están especialmente orientadas al profesorado, la programación estará abierta a todo el público, lo que amplía su alcance más allá del ámbito educativo y convierte la iniciativa en una cita cultural de interés para la ciudad.

La literatura abrirá el programa el 8 de abril

La primera sesión se celebrará el miércoles 8 de abril y estará dedicada a la relación entre mujer y literatura. La jornada contará con dos coloquios que pondrán el foco tanto en la creación literaria como en la pluralidad de voces femeninas en distintas tradiciones culturales.

El primero comenzará a las 18.00 horas bajo el título 'Lengua del alma' y tendrá como ponente a Ada Salas, con la moderación de Pilar Nieves García.

A continuación se desarrollará el coloquio 'Las voces femeninas en el crisol de culturas (literaturas árabes, judía y cristiana)', en el que participarán Montserrat Abumalham, Sebastián de la Obra y Beatriz Barrera, con Jaime Covarsí como moderador.

La poeta cacereña Ada Salas.

La poeta cacereña Ada Salas. / El Periódico

Música, identidades y concierto coral el 15 de abril

La segunda cita llegará el 15 de abril y girará en torno al papel de la mujer en la música. En esta sesión se ha programado un coloquio a las 18.00 horas con el título 'Crear música hoy. Conversación con creadoras extremeñas sobre música, identidades y futuro'.

En ese encuentro intervendrán Cristina Bónsem, Isabel Romero y Chloé Bird, mientras que la moderación correrá a cargo de Davinia González.

La jornada continuará a las 19.30 horas con el concierto coral "Voz y mujer", que será interpretado por el Coro Juan del Encina de Mérida, en una propuesta que sumará reflexión y programación artística en una misma tarde.

Chloe Bird vestida de Laura Manuela.

Chloe Bird. / CEDIDA

Cristina Almeida cerrará unas jornadas sobre cultura y sociedad

La última sesión tendrá lugar el 22 de abril y se centrará en la presencia de las mujeres en la evolución social e histórica de España. La primera intervención, prevista para las 18.00 horas, correrá a cargo de Cristina Almeida.

Después, a las 19.30 horas, se celebrará un coloquio con la participación de Maria Tena, María García y Mayca Sánchez.

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Con esta segunda edición, Mérida refuerza una programación cultural que busca abrir espacios de análisis sobre la contribución de las mujeres a la creación, el pensamiento y la vida pública, y hacerlo además desde una perspectiva accesible para la ciudadanía extremeña.

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