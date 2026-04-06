Dos conductores 'pillados' sin carné y tres positivos en pruebas de alcoholemia en Mérida

La Policía Local de Mérida ha cerrado la semana del 23 al 29 de marzo con dos conductores investigados por circular sin carné y tres positivos en controles de alcoholemia, según recoge el informe de siniestralidad vial difundido por el cuerpo municipal.

En total, los agentes han instruido ocho atestados por daños materiales y uno más con daños personales, dentro de un balance semanal en el que también han detectado dos delitos contra la seguridad vial.

Uno de esos atestados se ha producido en la avenida de Alange, donde un conductor ha sido sorprendido al volante sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. El segundo caso se ha registrado en el Camino Viejo de Mirandilla y corresponde a una persona que circulaba tras haber perdido la totalidad de los puntos asignados legalmente.

Accidentes con daños y lesiones

En cuanto a los siniestros, el parte semanal ha recogido varios incidentes repartidos por distintos puntos de la ciudad. En la calle Sagitario, un vehículo ha chocado contra una losa de hormigón después de soltarse el freno de estacionamiento.

Además, en la avenida Reina Sofía se ha producido una colisión por alcance que ha causado daños materiales y también lesiones. A ello se han sumado daños a un vehículo estacionado en la avenida Pitágoras, un choque en la rotonda de la avenida de la Hispanidad por no respetar la preferencia de paso y una colisión por despiste entre dos vehículos a la salida del estacionamiento del establecimiento Cámara.

Controles de alcoholemia

Durante esos mismos días, la Policía Local ha realizado controles de alcoholemia a 49 vehículos. De esas pruebas, tres han arrojado resultado positivo por vía administrativa.

Noticias relacionadas

El balance deja así una semana marcada por la actividad policial en materia de tráfico, con especial atención a las infracciones relacionadas con la conducción sin permiso y al consumo de alcohol al volante.