Cita cultural para este miércoles
Isaac Rosa presentará en Mérida su nueva novela con un encuentro literario y música en directo
El autor de 'Las buenas noches' hablará sobre su obra y trayectoria, en la biblioteca municipal Juan Pablo Forner
El escritor Isaac Rosa presentará en Mérida su última novela, Las buenas noches, en un encuentro literario que se celebrará el próximo miércoles 8 de abril en la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner, a partir de las 19.30 horas. El acto estará coordinado por Javier Marcos, monitor de los clubes de lectura en español, quien guiará la conversación sobre la obra y dará pie a la participación del público asistente.
La cita se plantea como un espacio de diálogo en torno a los entresijos de la novela y a las claves narrativas del autor. El Ayuntamiento de Mérida destaca que la presencia de Rosa permitirá profundizar en una trayectoria literaria marcada por el compromiso social y la mirada crítica. Durante el encuentro, el autor también abordará los principales ejes temáticos de su nuevo trabajo, centrado en las tensiones de la realidad contemporánea.
Sólida carrera
Isaac Rosa, reconocido novelista y columnista, cuenta con una sólida carrera avalada por premios como el Rómulo Gallegos o el Biblioteca Breve, y es una de las voces más destacadas de la narrativa española actual. La velada incluirá además un acompañamiento musical a cargo del pianista Vahan Sofyan, que interpretará piezas durante la lectura de fragmentos seleccionados de la obra, aportando una dimensión sonora al encuentro.
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