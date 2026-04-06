El Museo Romano de Mérida incrementa más de un 20% sus visitantes en Semana Santa

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida ha recibido un total de 20.425 visitas desde el viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril, lo que supone un incremento del 20% con respecto a la Semana Santa de 2025, cuando el centro recibió 16.978 visitantes. Los días de mayor afluencia fueron el Viernes y el Sábado Santo, con más de 3.500 visitantes diarios, según ha informado en nota de prensa el recinto.

Además de la entrada gratuita, el museo contó con apertura extraordinaria de los días festivos Jueves Santo y Viernes Santo hasta las 20.00 horas. "Esta ampliación de horarios, gracias al esfuerzo realizado por el Ministerio de Cultura, ha permitido esta gran respuesta y afluencia de público", ha destacado este lunes la institución museística emeritense.

Ampliación

El pasado 4 de febrero, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inauguró la esperada ampliación y remodelación del museo romano, una actuación iniciada en 2023 y financiada por el Ministerio con 10,7 millones de euros, con la que el espacio museístico ha afrontado una nueva etapa tras cuatro décadas de actividad.

El acto contó con la presencia del arquitecto valenciano Rafael Moneo, autor del edificio original inaugurado el 19 de septiembre del año 1986 y responsable del rediseño para ampliar las instalaciones. El proyecto ha supuesto una mejora “espectacular” del equipamiento y un incremento notable de superficie, al pasar de unos 1.400 metros cuadrados a superar los 3.000.