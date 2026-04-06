Los parques imprescindibles de Mérida para disfrutar con niños y mayores

Mérida, la antigua Emérita Augusta, combina historia romana con espacios verdes ideales para pasear, hacer deporte, disfrutar en familia o conectar con la naturaleza. El Periódico Extremadura trae hoy una selección de los mejores parques de la ciudad y sus alrededores, basada en opiniones de visitantes y guías turísticas.

El primero, qué duda cabe, es el Parque de La Isla (el pulmón verde junto al Guadiana). Este es uno de los más queridos por los emeritenses. Se trata de una gran zona verde en una isla del río Guadiana, de casi 2 kilómetros de longitud. Perfecto para pasear, correr, hacer picnic o simplemente relajarte con vistas al Puente Romano y al Puente Lusitania de Calatrava. Hay zonas ajardinadas, áreas deportivas y multipistas. Recientemente se están renovando pasarelas de madera y mobiliario para mejorar la experiencia. Ideal al atardecer.

Después está el Parque López de Ayala (también conocido como Parque de los Enamorados). Un clásico emblemático del centro de Mérida, inaugurado en 1926 (aunque ya existía como alameda antes). Tras una reciente reforma, ha recuperado su esplendor como el "corazón verde" de la ciudad: más arbolado, zonas de juegos y un ambiente romántico perfecto para parejas o familias. Es ideal para paseos tranquilos, leer o disfrutar de eventos ocasionales.

El Parque de las VII Sillas (o Parque de las Siete Sillas). Se trata de un espacio singular junto al Puente Romano, con un monumento moderno (siete monolitos) que recuerda las "siete sillas" visibles del antiguo Teatro Romano antes de su excavación. Es un parque pequeño pero muy fotogénico, perfecto para combinar naturaleza e historia. Hay rutas cortas y agradables para caminar.

El Parque Ciudad de la Infancia es uno de los favoritos para familias. Inaugurado recientemente, cuenta con más de 12.000 metros cuadrados, seis áreas de juegos accesibles (incluido el multijuego más grande de España con toboganes gigantes), un parque acuático urbano y hasta una zona arqueológica para que los niños aprendan jugando. Un paraíso para los más pequeños.

El Parque del Albarregas es otra de las zonas verdes destacadas de Mérida. Situado en el entorno del río que le da nombre, ofrece un espacio amplio y tranquilo para pasear, hacer deporte o disfrutar de un rato al aire libre. Su valor reside también en el contacto con la naturaleza dentro del propio casco urbano, lo que lo convierte en una alternativa muy apreciada por quienes buscan desconectar sin salir de la ciudad. Es una opción recomendable tanto para pequeños como para mayores.

Otras recomendaciones cercanas a la capital

Próximos a Mérida están el Embalse de Proserpina. Es una zona de baño y esparcimiento en verano, con chiringuitos y caminos alrededor. También destaca el Paseo Fluvial del Guadiana, para disfrutar del río y sus aves. Consejo práctico: en verano Mérida puede ser muy calurosa, así que visita los parques urbanos por la mañana o por la tarde, y reserva Cornalvo para un día más fresco. La mayoría son gratuitos y están bien comunicados.

Vista del entorno renovado de Proserpina tras las actuaciones municipales. / Ayuntamiento de Mérida

El Parque Natural de Cornalvo (a unos 15-18 kilómetros de Mérida) es el gran tesoro paisajístico de Emerita Augusta. Este parque natural protegido (y ZEPA para aves) destaca por su presa romana (Monumento Nacional, aún en uso), dehesas de encinas y alcornoques, senderos, miradores de aves y biodiversidad (cigüeña negra, águilas, gato montés...). Hay centro de interpretación y rutas guiadas. Ideal para senderismo y escapadas de un día.

Parque Natural de Cornalvo. / Birding in Extremadura

Y es que visitar los parques es una obligación básica para la sociedad de hoy. En primer lugar, mejora la salud física. Caminar, correr o simplemente moverse en un entorno verde ayuda a reducir el sedentarismo, mejora la circulación y contribuye a mantener un peso saludable. Asimismo es fundamental para la salud mental. Estar en contacto con la naturaleza reduce el estrés, la ansiedad y la fatiga mental. Un paseo por un parque puede ayudar a despejar la mente y mejorar el estado de ánimo. Además, los parques fomentan la vida social. Otro punto importante es que favorecen la desconexión digital y, en el caso de los niños, los parques son esenciales para su desarrollo.