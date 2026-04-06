La Sala Trajano de Mérida crece en primavera: 21 funciones y más apuesta por la inclusión

La Sala Trajano de Mérida afronta el segundo trimestre de 2026 con una programación más amplia y diversa. El espacio escénico acogerá entre abril y junio 19 eventos, aunque dos de ellos contarán con doble función, lo que elevará hasta 21 el número total de representaciones previstas.

La directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Nuria Franco, ha destacado este lunes el crecimiento de la oferta cultural en este recinto. El cartel reunirá cuatro espectáculos teatrales, uno de clown, tres de danza, dos de circo, cuatro propuestas musicales, un monólogo de humor y un cuentacuentos, además de dos talleres formativos y una jornada de conferencias.

Franco ha insistido en el compromiso de la Junta con una cultura abierta a toda la ciudadanía y con el respaldo a los profesionales con discapacidad. En este apartado sobresalen propuestas como La comedia de las equivocaciones, de Shakespeare, interpretada por la compañía amateur de la ONCE en Extremadura, así como Doscapacitados, un espectáculo que aborda la diversidad desde el humor y que llegará tanto a escolares como al público general.

Youth MUM

Entre las novedades del trimestre figuran una jornada técnica de danza, un cuentacuentos camerunés y la celebración de la Youth MUM, un evento impulsado por el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx) junto a la Asociación de Gestores Culturales. La directora general del IJEx, Raquel Martín, ha resaltado que esta iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años interesados en la música, aúna formación, encuentros profesionales y actuaciones en directo.

La Youth MUM se celebrará el 11 de abril en Mérida, ya cuenta con 50 inscritos en los talleres y 13 grupos musicales aspirantes a participar en los seis showcases previstos. Martín ha defendido además que esta línea de programación refleja la voluntad de la Junta de situar a la juventud no solo como espectadora, sino también como protagonista de la actividad cultural, con ejemplos como la Batalla de Promesas de música urbana o distintas propuestas participativas vinculadas a la danza y la creación contemporánea.

La agenda arrancará en abril con citas como el espectáculo de clown Ni fú ni fa, la obra infantil Hotel Macario y las actividades del Día Internacional de la Danza, que incluirán funciones escolares y talleres gratuitos. En mayo llegarán la comedia musical Las que tienen que servir, conciertos de artistas extremeños como Niño Bermejo y el espectáculo El paño moruno, además de la celebración del Día de África con el narrador camerunés Boni Ofogo.

Ya en junio, la Sala Trajano cerrará el trimestre con propuestas de circo, danza contemporánea, música urbana y teatro. En el cartel figuran montajes como Syrinx, Electrojotas o el monólogo En la otra vida. Las entradas estarán disponibles en taquilla y podrán reservarse por correo electrónico al precio de cinco euros. Además, se aplicará un descuento del 50% a estudiantes, titulares del carné joven europeo, jubilados y pensionistas, familias numerosas y personas desempleadas.