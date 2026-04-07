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Tratamiento de residuos

La empresa Arex opta a construir el nuevo punto limpio en el polígono El Prado de Mérida

Ha sido propuesta como adjudicataria del contrato por un importe de 341.145 euros, con los impuestos incluidos

Un camión descarga residuos en una planta de tratamiento.

Un camión descarga residuos en una planta de tratamiento. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La mercantil AREX SL (Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura) se postula para construir el nuevo punto limpio de Mérida, que se ubicará en el polígono industrial El Prado. Según lo recogido en la plataforma de contratación del Estado, esta empresa ha sido propuesta como adjudicataria del contrato por un importe de 341.145 euros, con los impuestos incluidos. El plazo para llevar a cabo los trabajos será de tres meses.

A este procedimiento licitador, impulsado por el ayuntamiento emeritense a finales del pasado mes de enero, solo se ha presentado AREX SL, que tiene domicilio social en la capital extremeña. La iniciativa se ha financiado a través del programa de ayudas a la administración local para mejorar la gestión de residuos municipales en Extremadura, con cargo a los fondos NextGeneration de la Unión Europea.

El proyecto

La intervención supone la construcción de un punto limpio cerrado y con acceso restringido sobre una parcela de titularidad municipal ubicada en la calle Pamplona, número 10. El recinto ocupa una superficie de 3.700 metros cuadrados y se proyecta dejando parte del suelo disponible tanto para zonas ajardinadas como para futuras ampliaciones. El espacio se distribuye con aparcamientos, área de descarga, zonas de almacenamiento, caseta de control y un porche cubierto destinado al depósito de residuos.

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El equipamiento se completa con sistema de videovigilancia, vallado perimetral, caseta de recepción con aseo, red de evacuación de pluviales e instalación eléctrica integral. A ello se suma una báscula de 14 por 3 metros, preparada para soportar hasta 150 toneladas y dotada de ordenador y software de pesaje, además de áreas cubiertas para residuos peligrosos y contenedores de gran capacidad. Todo ello busca avanzar hacia una ciudad más sostenible y con una gestión más eficiente de los residuos.

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