Seis barriadas de Mérida cuentan ya con nuevos parques infantiles más modernos y seguros

Las barriadas de Montealto, La Calzada, La Heredad, El Prado, Álvarez Lencero y Proserpina cuentan ya con nuevas instalaciones infantiles y saludables tras la ejecución de un plan global de mejoras urbanas que ha supuesto una inversión de 1.786.936,07 euros, IVA incluido. La actuación, ya finalizada, ha permitido la apertura de todos los espacios previstos, con un total de seis áreas de juegos infantiles, tres áreas saludables y una pista multideportes repartidas por distintos puntos de Mérida.

Zona de juegos infantiles de Proserpina. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En concreto, las actuaciones se han articulado en varias líneas de intervención en función de las necesidades de cada barriada. Así, en aquellos puntos donde ya existían parques infantiles, se ha optado por ampliar las áreas de juego para dotarlas de más espacio y nuevos elementos. En otros casos, las zonas infantiles se han reubicado dentro de la propia barriada con el fin de facilitar su ampliación y mejora.

Más mejoras

El proyecto también ha contemplado la creación de nuevas áreas de juego en aquellos enclaves donde las dimensiones del espacio original impedían una ampliación adecuada. A ello se suma la mejora de las zonas de gimnasia o áreas saludables, con la sustitución y renovación de elementos para optimizar su uso y funcionalidad. Además, en algunas ubicaciones se ha actuado sobre el entorno verde, con trabajos centrados en la jardinería y el paisajismo, sin incorporar en estos casos nuevos juegos infantiles ni aparatos de ejercicio.

Área biosaludable de Montealto. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Todos los parques disponen de pavimento de seguridad para minimizar el riesgo de caídas, estructuras de sombra y vallas de protección, a lo que se suman actuaciones en sistemas de riego, jardinería, mobiliario urbano y pavimentación. Las obras han sido ejecutadas por la UTE Avaqus-Cubillana, dentro de una intervención con la que el ayuntamiento emeritense persigue mejorar la calidad de vida en varias barriadas de la ciudad mediante espacios públicos más seguros, accesibles y adaptados al uso vecinal.

Ciudad de la infancia

En materia de ocio infantil, cabe recordar que el consistorio y la empresa adjudicataria del servicio de gestión integral de la Ciudad de la Infancia, Grupo Eulen, han realizado recientemente una inversión de 77.856,12 euros con el objetivo de mejorar el mantenimiento, la seguridad y la sostenibilidad de este recinto de disfrute familiar, uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

Entre las mejoras destacan la adquisición de un camión 100% eléctrico, maquinaria especializada de jardinería, sistemas de control técnico del agua, tratamientos fitosanitarios avanzados, así como equipamiento de seguridad, herramientas y mobiliario. En el recinto se plantaron más de 150 árboles de distintas especies y calibres, que irán proporcionando protección frente al calor a medida que crezcan y se consoliden con una gestión adecuada de podas y cuidados.