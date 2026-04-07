El centro infantil 7 Sentidos refuerza su presencia en Mérida y atiende ya a más de 150 menores

El Centro de Terapia y Desarrollo Infantil 7 Sentidos refuerza su presencia en Mérida tras su traslado hace un año al centro de la ciudad, donde atiende ya a más de 150 niños de la capital extremeña y su comarca. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo Bautista, han visitado este martes las instalaciones situadas en la calle Suárez Somonte.

Instalaciones de la clínica infantil. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Durante la visita, el regidor municipal ha destacado la importancia de un recurso que, además de prestar una atención clínica especializada, genera empleo, al tiempo que da respuesta a una "demanda creciente" de servicios vinculados al desarrollo infantil. Según ha señalado el ayuntamiento, el centro ofrece atención integral orientada a mejorar la autonomía y el bienestar diario de los menores.

Servicios

La terapeuta ocupacional Yolanda Rubio, fundadora y directora clínica de 7 Sentidos, ha informado de que el servicio se dirige a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre 0 y 18 años, con un abordaje multidisciplinar que incluye psicología, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología. En este sentido, ha subrayado el carácter pionero de este centro en integración sensorial en Extremadura.

Rubio también ha puesto el acento en la coordinación que mantienen con las familias, los centros educativos y otros profesionales del ámbito sanitario para ofrecer un acompañamiento global y adaptado a cada caso. Con una trayectoria iniciada en 2011, 7 Sentidos se ha consolidado como un referente en Mérida en atención y desarrollo infantil, con un espacio específico y un modelo centrado en las necesidades de cada menor y su entorno.

"En 7 sentidos creemos que los niños merecen un sitio único y exclusivo para ellos, donde los terapeutas estén exclusivamente dedicados, formados y especializados en niños y en todo lo que concierne a la neurociencia y al desarrollo infantil", explican desde el centro a través su página web. "Damos mucha importancia a la iniciativa de tu hijo, el entusiasmo, la motivación y sus intereses, estos son algunos de los elementos que plasmamos en nuestras sesiones y que nos ayudan a sacar su máximo potencial", resaltan.