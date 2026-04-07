Segunda edición del certamen
Emerita Lvdica llevará la moda romana al Templo de Diana de Mérida con 15 participantes
Este viernes podrán verse en la pasarela propuestas de vestuario, joyería y artesanía
El Templo de Diana de Mérida volverá a convertirse en escaparate de la moda inspirada en la antigua Roma con la celebración, el próximo viernes 10 de mayo a las 19.00 horas, del II Certamen Pasarela Romana, una de las citas incluidas en la programación de la XVI edición de Emerita Lvdica, que se celebrará del 18 al 24 de mayo.
La iniciativa, impulsada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, busca dar visibilidad al trabajo de diseñadores, modistas, artesanos y profesionales vinculados a la recreación histórica y a la moda romana. El evento se afianza así como una plataforma para promocionar el talento creativo tanto local como nacional en un entorno patrimonial emblemático.
Los participantes
En esta segunda edición se han formalizado 15 inscripciones. Entre los participantes figuran nueve empresas y asociaciones de Mérida que mostrarán colecciones de indumentaria romana: Retales Conchi, Pasarela Tejidos, Tovar, Artesanía Galadriel, Tu Mercería, Isidoras Wing, Terralfar, la Asociación Cultores Proserpinae y la Asociación San Vicente de Paúl.
A ellas se suman seis firmas especializadas en complementos y accesorios inspirados en la estética romana. Participarán Nano Escultor, Brindis Detalles, Vinti Vintae, José Antonio Nevado, la Asociación Emerita Antiqua y Basy, que aportarán propuestas relacionadas con la joyería, la artesanía y otros elementos ornamentales.
La pasarela incluirá distintas modalidades, desde diseño de vestuario romano hasta artesanía, joyería, peluquería y maquillaje, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia que combine moda, historia y creatividad. La cita refuerza además la apuesta por poner en valor el legado romano de la ciudad y por seguir consolidando Emerita Lvdica dentro del calendario cultural emeritense.
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