El paro baja en Mérida hasta las 4.530 personas en marzo por el tirón del turismo y servicios

Datos positivos para el mercado laboral. Mérida cerró el mes de marzo con 4.530 personas en situación de desempleo, 30 menos que en febrero, cuando se contabilizaron 4.560 parados. El portavoz del Gobierno municipal, Julio César Fuster, ha destacado este martes que para encontrar "un dato similar" en la ciudad hay que remontarse unos 20 años atrás y ha vinculado esta evolución al comportamiento de sectores como el turismo y los servicios.

El edil ha señalado que la capital autonómica mantiene una tendencia positiva en el empleo gracias al funcionamiento de la industria cultural y turística, el sector servicios y la administración pública. En este sentido, ha defendido que actividades como la restauración, la hostelería y la hotelería siguen actuando como uno de los principales nichos de desarrollo económico de Mérida.

Contexto favorable

El portavoz municipal ha enmarcado estas cifras en un contexto nacional favorable y ha recordado que España ha superado por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. “España sigue creciendo y además a un buen nivel”, ha asegurado, al tiempo que ha vinculado esta evolución tanto a la reforma laboral como al esfuerzo del tejido empresarial emeritense.

En esta línea, recordar que el desempleo en Mérida cerró el pasado año con una bajada de 221 personas. En concreto, la ciudad comenzó 2025 con un total de 4.531 personas inscritas en las listas del paro y finalizó el mes de diciembre con 4.318 desempleados, consolidando así una tendencia descendente.

A nivel regional, Extremadura firmó en marzo el mejor dato histórico de desempleo para este mes y el mayor recorte interanual del paro de todo el país. Así, la comunidad registró 65.210 desempleados, tras una caída mensual de 1.264 personas (1,9%). Además, fue la comunidad en la que más descendió el paro en el último año en términos porcentuales, con una caída del 10,74%.