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Accidente laboral en Mérida: un trabajador de 40 años resulta herido al sufrir una caída en altura

El siniestro ocurrió sobre las 8.37 horas del miércoles, movilizando a una Unidad Médica de Emergencia y a la Policía Nacional

Entrada de urgencias del Hospital de Mérida.

Entrada de urgencias del Hospital de Mérida.

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Nuevo accidente laboral en Extremadura. Según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, un trabajador de 40 años sufre lesiones de diversa consideración al sufrir una caída en altura en Mérida.

El siniestro se ha registrado sobre las 8.37 horas de este miércoles y hasta el lugar del accidente se han trasladado una Unidad Médica de Emergencia, una patrulla de la Policía Nacional y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla), organismo que se encarga de la atención de accidentes laborales.

Aunque el herido sufre lesiones leves y se le ha atendido en el lugar del percance, los sanitarios han optado por su traslado al Hospital de Mérida.

Asimismo, se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo para investigar las circunstancias del suceso.

23.331 accidentes laborales en 2025

Según los datos oficiales de la Junta de Extremadura, la siniestralidad laboral en la región cerró el año 2025 con 23.331 accidentes laborales, lo que supone 563 casos menos que en 2024 y un descenso del 2,36% respecto al año anterior. Del total de accidentes, 11.849 fueron accidentes con baja, mientras que los accidentes sin baja también disminuyeron ligeramente.

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De esos 11.849, 13 fueron mortales, 11.671 leves, 156 graves, 9 muy grave.

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