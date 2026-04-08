Segunda vida
El Ayuntamiento de Mérida saca del almacén 50 bicicletas en desuso para cederlas a un instituto
Acuerda la cesión gratuita al Sáenz de Buruaga, que deberá darles un uso específico según el convenio firmado entre ambas partes
Medio centenar de bicicletas que hasta ahora permanecían en desuso en dependencias municipales tendrán una nueva oportunidad en Mérida. El ayuntamiento ha acordado cederlas de manera gratuita al instituto Sáenz de Buruaga, en una decisión con la que busca reaprovechar este material y darle una nueva vida en el ámbito educativo.
La medida fue aprobada el pasado 12 de marzo por la Junta de Gobierno Local, que dio luz verde a la cesión gratuita de uso de este conjunto de bicicletas, inscrito como bien patrimonial municipal. En concreto, se trata de un lote de 50 vehículos que se encontraban muy deteriorados y que, en su estado actual, ya no prestaban utilidad para el consistorio.
Convenio
Junto al visto bueno a la cesión, el gobierno local aprobó también el convenio que regulará las condiciones de entrega y uso de este material por parte del centro educativo. En ese documento se recogen tanto la finalidad concreta a la que deberán destinarse las bicicletas como las obligaciones asumidas por ambas partes, además del tiempo de duración de la cesión y las causas que podrían motivar su extinción.
Entre esas posibles causas figura, por ejemplo, que el consistorio pudiera necesitar de forma urgente este bien patrimonial, una circunstancia prevista dentro del propio marco jurídico que regula este tipo de operaciones. El expediente incorpora además la memoria justificativa sobre la conveniencia y oportunidad de la cesión, así como la documentación técnica y administrativa preceptiva para su tramitación.
La concejala delegada de Patrimonio, Carmen Yáñez Quirós, queda facultada para la firma del convenio de cesión, mientras que el instituto deberá ser notificado formalmente del acuerdo para proceder a esa rúbrica. Una vez completado ese trámite, el anuncio de formalización deberá publicarse en el Perfil de Transparencia municipal en un plazo no superior a 15 días.
Con este acuerdo, el ayuntamiento emeritense da salida a un material que llevaba tiempo sin uso y lo pone al servicio de un fin ligado a la actividad educativa. La operación permite, además, recuperar para un nuevo destino un conjunto de bicicletas que hasta ahora permanecía apartado del uso público y sin función práctica dentro del patrimonio municipal.
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