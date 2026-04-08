La escuela de arte de Mérida mira a Roma a través del mosaico, la cerámica y la escultura

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD) celebrará del 8 al 10 de abril una nueva edición de su ciclo de conferencias con motivo de los Días Europeos de la Artesanía 2026, una propuesta que se completará además con una exposición y que se desarrollará en el salón de actos del centro con entrada libre hasta completar aforo.

Cartel del ciclo de conferencias. / EASD

La iniciativa, que alcanza su tercera edición, pondrá el foco en disciplinas como el mosaico, la escultura y la cerámica para mostrar cómo técnicas artísticas ya utilizadas en época romana siguen manteniendo hoy su vigencia. Desde la escuela plantean las jornadas como "un espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad, en el que se pone en valor el papel de la artesanía dentro de la cultura actual y su proyección de futuro".

Además, este evento supone una oportunidad para acercarse a distintas disciplinas presentes en la oferta formativa del centro, como el mosaico, la talla en piedra, la cerámica, el dibujo artístico o el modelado, reforzando así su carácter divulgativo y educativo. De este modo, la programación volverá a conectar patrimonio, creación y divulgación en una cita en la que participan más de una veintena de países.

El programa

El programa se abrirá el miércoles 8 de abril, a las 13.00 horas, con la conferencia ‘Colores del pasado. Policromía estatutaria de la antigüedad’, a cargo de Trinidad Nogales Basarrate, directora del Museo Nacional de Arte Romano. La segunda jornada, el viernes 9 de abril, de 11.30 a 12.30 horas, incluirá la inauguración de la exposición ‘Óxido y luz’ y una conferencia de Luca García García, BYLUCA, escultor de forja y cerámica.

La clausura llegará el viernes 10 de abril, a las 11.30 horas, con la conferencia ‘El oficio del musivario romano en Augusta Emerita: La pervivencia de su huella en los pavimentos’, impartida por Isabel Granados Chiguer, del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM). Todas las actividades se celebrarán en la sede de la escuela, desde donde invitan tanto a la comunidad educativa como al público en general a participar en estas actividades y descubrir el potencial creativo de los oficios artísticos.