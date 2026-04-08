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Iniciativa didáctica

La historia de Mérida entra en las aulas del Santa Eulalia para dar voz a las mujeres del pasado

El instituto organiza la I Semana de la Historia, con charlas y una exposición del Consorcio Monumental

El Instituto Santa Eulalia de Mérida inaugura la Semana de la Historia

El Instituto Santa Eulalia de Mérida inaugura la Semana de la Historia

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El Instituto Santa Eulalia de Mérida inaugura la Semana de la Historia / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El instituto Santa Eulalia ha inaugurado este miércoles la I Semana de la Historia, una iniciativa organizada bajo el título 'Mérida y su patrimonio histórico' con la que se pretende acercar al alumnado de la ESO un recorrido didáctico y riguroso por los más de veinte siglos de historia de la capital extremeña.

Cartel de la Semana de la Historia del IES Santa Eulalia de Mérida.

Cartel de la Semana de la Historia del IES Santa Eulalia de Mérida. / EL PERIÓDICO

Tanto el instituto, centro decano de la educación secundaria en la ciudad, como el Consorcio comparten con esta actividad un doble compromiso: el del conocimiento y el de la enseñanza de la historia local. Desde el IES indican que el objetivo es acercar al alumnado, de forma "didáctica y rigurosa", a los hechos, personajes y procesos más destacados de las distintas etapas históricas vividas en Mérida, además de" despertar entre los jóvenes el interés por la historia en general y por la de su ciudad en particular".

Las charlas

En esta propuesta participan especialistas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y del propio centro educativo, a través de un programa que incluye cuatro charlas centradas en distintas etapas históricas de la ciudad. La primera de ellas se ha celebrado este miércoles, a cargo de Félix Palma, director del organismo, bajo el título 'Mérida romana'.

El ciclo continuará mañana jueves, de 9.15 a 10.10 horas, con la conferencia 'Mérida en la Edad Moderna', impartida por Fabián Lavado, historiador y bibliotecario del Consorcio. El 10 de abril, de 8.30 a 10.10 horas, será el turno de 'Mérida visigoda e islámica', con la participación de Miguel Alba, arqueólogo del Consorcio, y Bruno Franco, historiador de la misma institución. El 13 de abril, de 12.30 a 13.25 horas, será la charla 'Mérida en la Edad Contemporánea', ofrecida por Juan Carlos López, del IES Santa Eulalia.

La exposición

De forma paralela, el centro acoge la exposición ‘Ellas hablan’, una de las muestras mejor valoradas del Consorcio, que podrá visitarse hasta el próximo 20 de abril. La programación se completa además con talleres educativos sobre patrimonio dirigidos a estudiantes de los primeros cursos de la ESO.

La arqueóloga del Consorcio Juana Márquez ha explicado que esta exposición surgió a partir de un trabajo previo sobre textos clásicos griegos y romanos, en los que apenas aparecían referencias femeninas. “Queríamos darle voz a ellas, tanto a las mujeres de época romana como a las piezas”, señala, para subrayar que el relato histórico tradicional ha relegado con frecuencia a las mujeres a un segundo plano, pese a que su presencia sí aparece reflejada en numerosos objetos recuperados en excavaciones arqueológicas.

Según Márquez, la muestra plantea una lectura de la historia a través de esas piezas cotidianas vinculadas a la vida de las mujeres, muchas de ellas manipuladas o incluso elaboradas por ellas mismas. Resalta que las fuentes escritas apenas hablaban de las mujeres, salvo cuando respondían al modelo ideal de la matrona romana o cuando se apartaban de las normas sociales de su tiempo. Frente a ese silencio, la exposición pretende sacar a la luz “esa parte de la historia que hasta ahora había sido invisible”.

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Entre las piezas expuestas figura una pequeña terracota de apenas 11 centímetros que abre el recorrido y que representa una divinidad relacionada con la fecundidad y la fertilidad. A partir de ahí, la muestra propone también una reflexión sobre la infancia femenina en la sociedad romana, las desigualdades desde el nacimiento y el destino social de muchas niñas y jóvenes, marcadas en numerosos casos por matrimonios concertados y por un papel subordinado dentro de la estructura familiar.

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