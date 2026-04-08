Mérida homenajea a Enrique Suárez Vargas por su defensa de los derechos del pueblo gitano

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha participado este miércoles en varios actos con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada de reconocimiento institucional, memoria y reivindicación de los derechos de la comunidad gitana. Entre ellos, esta mañana ha asistido en el cementerio municipal al homenaje en memoria de Enrique Suárez Vargas, uno de los principales impulsores de los derechos del pueblo gitano en la ciudad.

El alcalde de Mérida saluda a la familia de Enrique Suárez Vargas. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Durante este acto, el ayuntamiento ha puesto en valor la trayectoria de Suárez Vargas, marcada por el "compromiso social, la defensa de la igualdad y su apoyo y promoción a la Feria Chica". El homenaje ha servido también para recordar su legado y contribución para construir una sociedad “más igualitaria, justa e inclusiva”.

Acto institucional

La jornada institucional se ha iniciado en la Asamblea de Extremadura, donde el primer edil ha intervenido en el acto conmemorativo junto al presidente de la Cámara regional, Manuel Naharro, y la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, además de representantes de asociaciones y colectivos gitanos. También han asistido la delegada municipal de Hacienda y vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, y la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.

Acto institucional celebrado en la Asamblea de Extremadura. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En su intervención, el regidor municipal ha subrayado la relevancia del asociacionismo gitano y la necesidad de reconocer “su trabajo en la defensa de los derechos de los gitanos y gitanas y por la promoción de su cultura y tradiciones”. Además, ha recordado “el patrimonio inmaterial que supone para Mérida la Feria Chica, la más antigua que se sigue celebrando”, al tiempo que ha alertado de la “discriminación permanente que sufre el pueblo gitano”.

Según ha indicado el consistorio en nota de prensa, Osuna ha insistido en que la igualdad de oportunidades y de trato para la comunidad gitana “debe ser un compromiso efectivo de los poderes públicos” y ha reafirmado el apoyo del gobierno municipal a los programas que desarrollan las distintas asociaciones gitanas de la ciudad, una colaboración que, según ha destacado, se mantiene desde 2015.

Dentro de esta jornada también se ha celebrado en el puente romano el tradicional lanzamiento de pétalos y encendido de velas en memoria de las víctimas del Samudaripen, el Holocausto Gitano. El acto, en el que ha participado Alarcón, ha rendido homenaje a las víctimas y ha reafirmado el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Asistentes al lanzamiento de pétalos desde el puente romano. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Los actos concluirán esta tarde en la plaza del barrio de San Lázaro, escenario de la celebración promovida por el Centro Abierto de Fundación Don Bosco y el programa Busca tu Estrella, gestionado por la Sociedad San Vicente de Paúl y financiado por la Fundación “la Caixa”. Una cita con la que se busca poner en valor la historia, la cultura y la lengua del pueblo gitano, así como reivindicar su igualdad y reconocimiento en la sociedad.