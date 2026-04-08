Investigado en Mérida tras negarse al test de alcoholemia después de un accidente

La Policía Local de Mérida intervino en 11 siniestros con resultado de daños materiales durante la semana comprendida entre el 30 de marzo y el 5 de abril, según el balance difundido por el cuerpo municipal, que también recoge actuaciones por delitos contra la seguridad vial y controles preventivos de alcoholemia.

Entre las incidencias más destacadas, los agentes instruyeron diligencias para juicios rápidos tras un siniestro ocurrido en la urbanización El Vivero, donde el conductor implicado se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia. Además, también se actuó ante otro conductor que circulaba después de haber perdido la totalidad de los puntos asignados legalmente en el permiso de conducción.

Causas

La mayor parte de las intervenciones se debieron a colisiones y accidentes provocados por irregularidades en la preferencia de paso, principal causa de la siniestralidad registrada en esos días. Los incidentes se localizaron en la calle Marquesa de Pinares, la calle Pamplona -con una furgoneta y un camión implicados-, la avenida Reina Sofía, la avenida Eugenio Hermoso y la glorieta de la Consejería de Agricultura.

El parte policial también incluye un choque en la calle José Martínez Ruiz Azorín, después de que el conductor de un vehículo detenido abriera la puerta de forma repentina, así como otro accidente en la calle Tomás Romero de Castilla, donde un vehículo sin el freno de estacionamiento activado se desplazó hasta impactar contra un ciclomotor. En la mayoría de estos casos, las partes implicadas alcanzaron acuerdos amistosos.

Por último, indicar que dentro de las labores en materia preventiva, la Policía Local realizó controles de alcoholemia a 14 vehículos por el casco urbano. El balance final dejó un positivo por vía administrativa y un delito por negativa a someterse a las pruebas reglamentarias.