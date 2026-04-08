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La Semana Santa impulsa a Mérida con casi 64.000 visitantes y hoteles al 95% de ocupación

El delegado de Turismo, Felipe González, destaca el crecimiento de esta festividad como "motor turístico y cultural" de la ciudad

Turistas pasean por Mérida durante la semana pasada.

Turistas pasean por Mérida durante la semana pasada. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Semana Santa de 2026 deja en Mérida un balance marcado por el aumento de visitantes, la alta ocupación hotelera y el desarrollo completo de todas las procesiones, en una edición que refuerza el atractivo turístico y cultural de la ciudad. Durante el periodo festivo registró 63.899 turistas, según los datos recopilados a través de las oficinas de turismo, el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) y el Consorcio de la Ciudad Monumental.

A esta cifra se suman, además, cientos de personas que acudieron a la ciudad en visitas de un solo día para presenciar las procesiones, especialmente en las jornadas centrales. Del total contabilizado, 16.220 personas pasaron por las oficinas de turismo, lo que supone un 2,2% más que en 2025.

Según ha informado este miércoles el ayuntamiento en nota de prensa, el turismo nacional fue el que más creció, con 13.946 visitantes, un 6,26% más, mientras que el internacional alcanzó los 2.274 viajeros, con Portugal, Estados Unidos y Reino Unido entre los principales países de procedencia.

En los monumentos

El incremento también se dejó notar en los principales espacios patrimoniales. El Museo Nacional de Arte Romano registró 20.425 visitas entre el 27 de marzo y el 5 de abril, un 20% más que el año anterior. Por su parte, el conjunto monumental recibió 27.254 visitantes, una cifra que representa un aumento del 12% respecto a 2025.

En cuanto a la ocupación, los hoteles alcanzaron una media del 95%, con llenos en numerosos establecimientos del centro, mientras que el área de autocaravanas llegó al 88% de ocupación. Estos datos reflejan, además, la diversidad del perfil turístico que elige Mérida durante estas fechas.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha destacado que los datos registrados “evidencian el crecimiento de la Semana Santa de Mérida como motor turístico y cultural”, al tiempo que la ciudad ha vuelto a proyectar al exterior “la calidad de su patrimonio y sus tradiciones”.

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La ciudad vivió también una elevada participación ciudadana, con "miles de personas en las calles" para seguir las estaciones de penitencia de las distintas hermandades y cofradías, que pudieron desarrollarse en su totalidad. El ayuntamiento ha agradecido asimismo el trabajo de los distintos servicios municipales implicados en la organización y el dispositivo de la Semana Santa.

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