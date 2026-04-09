Estas son las calles de Mérida que estarán cortadas al tráfico por la Media Maratón

La Policía Local de Mérida ha informado es jueves de que el Paseo de Roma permanecerá cortado al tráfico desde las 7.00 horas del sábado 11 de abril hasta las 16.00 horas del domingo 12 con motivo de la celebración de la Media Maratón, así como de las pruebas de la Milla y del 5K Campeonato de España y Popular. Durante ese periodo, la parada de autobuses urbanos de La Loba se trasladará a la rotonda de Prima Porta.

Recorrido de la Media Maratón de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En el caso concreto de la Media Maratón, el recorrido se cerrará al tráfico el sábado entre las 18.55 y las 21.45 horas, aunque algunas zonas se irán reabriendo de manera progresiva una vez pase la cola de carrera. Además, la Policía Local efectuará reservas de estacionamiento, que comenzarán el viernes 10 de abril, en el propio Paseo de Roma y también en distintos tramos de las calles Trajano, Morerías, Santa Lucía, Teniente Flomesta y avenida de la Libertad.

Para el dispositivo de seguridad de la Media Maratón del sábado se movilizarán un total de 66 efectivos de la Policía Local, junto a 10 miembros de Protección Civil y 20 voluntarios. Ya el domingo, para las otras pruebas deportivas previstas, habrá 15 agentes, ocho miembros de Protección Civil y otra veintena de voluntarios.

Recorridos

La Media Maratón partirá el 11 de abril desde el Paseo de Roma y atravesará algunos de los principales viales de la ciudad, como José Fernández López, Emérita Augusta, Puente Lusitania, Puente Romano, Reina Sofía, Juan Carlos I, Extremadura, Almendralejo, Trajano, Félix Valverde Lillo, Santa Lucía, Felipe Corchero, Vía de la Plata, avenida de la Libertad, plaza del Rastro, Lusitania, Arzobispo Antonio Montero o José Ramón Mélida, además de incluir el paso por el interior de la escena del Teatro Romano antes de enfilar la meta de nuevo en el Paseo de Roma.

Recorrido del 5K Campeonato de España. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El domingo 12 de abril se disputará primero el 5K, con salida a las 10.00 horas y con el tráfico cortado aproximadamente media hora antes. La prueba saldrá desde el Paseo de Roma en dirección al Puente Romano y recorrerá Paseo de los Rosales, avenida de la Libertad, la rotonda de Capitalidad y el Puente Lusitania para regresar al Paseo de Roma, en un circuito de dos vueltas. A las 12.00 horas comenzará la Milla en ruta, sobre un trazado de 1.609 metros entre las rotondas de Prima Porta y de la Loba, también en el Paseo de Roma y igualmente a dos vueltas.