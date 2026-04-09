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Propuesta musical para este sábado

Mérida reunirá a corales de Huelva y Valencia en un certamen con final a cien voces

El Centro Cultural La Antigua acogerá el festival 'Cantos de Patrimonio' con la participación de la Coral Polifónica La Merced, de Huelva; Cor de Campanar, de Valencia, y la formación anfitriona, la Coral Avgvsta Emérita

Coral Avgvsta Emérita, de Mérida.

Coral Avgvsta Emérita, de Mérida. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El Centro Cultural La Antigua de Mérida acogerá este sábado 11 de abril la celebración del festival 'Cantos de Patrimonio', un encuentro con la mejor música coral que reunirá a tres agrupaciones de primer nivel. El certamen, que inicia su andadura, será de acceso libre hasta completar aforo y tendrá como broche una actuación conjunta con unas cien voces al unísono.

Coral Coral Polifónica La Merced, de Huelva.

Coral Polifónica La Merced, de Huelva. / EL PERIÓDICO

El recital contará con la participación de la Coral Polifónica La Merced, de Huelva; Cor de Campanar, de Valencia, y la formación anfitriona, la Coral Avgvsta Emérita. La cita comenzará a las 20.00 horas y se enmarca en una propuesta que busca aunar música y patrimonio en una ciudad especialmente vinculada a su legado histórico.

Cor de Campanar, de Valencia.

Cor de Campanar, de Valencia. / EL PERIÓDICO

Además del atractivo artístico, se quiere poner el acento en el valor colectivo de la música coral, entendida como una expresión de convivencia, dedicación y pasión compartida. El evento servirá también para estrechar lazos entre agrupaciones de distintos puntos del país a través de un repertorio pensado para el público en general.

Repertorio

El programa incluirá piezas desde la música sacra hasta la popular, con un recorrido a través de diversas sensibilidades musicales. Entre las obras previstas figuran La vera gioia, de Marco Frisina; Eia Mater, de Dvořák; Eres tú, de J. C. Calderón, y Pájaro triguero, una canción popular extremeña. Cada coral mostrará así su propia sonoridad y personalidad musical.

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Uno de los momentos más destacados llegará al cierre, cuando las tres agrupaciones se unirán para interpretar de manera conjunta Cantares, una canción de Joan Manuel Serrat sobre un poema de Antonio Machado. Por último, indicar que el festival cuenta con la colaboración de la Federación de Coros Extremeños y del Ayuntamiento de Mérida.

Cartel anunciador del festival 'Cantos de Patrimonio'.

Cartel anunciador del festival 'Cantos de Patrimonio'. / EL PERIÓDICO

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