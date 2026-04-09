Cuatro escolares de Mérida reciben un premio nacional por su compromiso ambiental

Cuatro alumnos de Mérida han sido reconocidos a nivel nacional en la XXIII edición del Concurso Digital Educativo Infantil que organiza Aqualia, un certamen centrado en la sostenibilidad y el uso responsable del agua. La entrega de premios se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del ayuntamiento, con la participación del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández.

Entrega de premios a los escolares, este jueves, en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Según ha informado el consistorio en nota de prensa, los escolares distinguidos han sido María Galán del Rosario, del colegio Federico García Lorca, y Julia Durán Martínez, Jacobo Fernández Fernández y Malvina Vandale Bondaruk, del colegio Dion Casio. Todos ellos recibieron varios obsequios de Aqualia y un cheque regalo de 30 euros para la compra de material deportivo.

Participantes

En esta edición del certamen han participado más de 9.300 estudiantes de 3º y 4º de Primaria de municipios de todo el mundo en los que opera Aqualia. En el caso de Mérida, fueron cerca de una treintena los escolares de distintos centros educativos que tomaron parte en la iniciativa.

Durante el acto, el primer edil ha puesto en valor que cuatro jóvenes emeritenses hayan sobresalido “entre miles de participantes” en un concurso de ámbito nacional y ha destacado la importancia de seguir inculcando desde edades tempranas valores ligados al respeto al medio ambiente y al consumo responsable de agua. Además, ha incidido en la calidad de los trabajos presentados y en la implicación de los menores con la sostenibilidad.

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Bajo el lema RegenerACCIÓN, el concurso ha invitado al alumnado a plantear soluciones creativas frente a la desertificación, poniendo el foco en la recuperación de zonas degradadas mediante una gestión eficiente del ciclo integral del agua. La edición de este año ha sumado 4.583 horas de formación digital en sostenibilidad y, desde su creación en 2002, esta propuesta educativa ha concienciado a más de 300.000 jóvenes sobre la necesidad de cuidar el agua.