Cuatro empresas pujan para ejecutar las nuevas obras de plataforma única en Mérida

La reforma de varias calles del centro de Mérida ya tiene aspirantes. Cuatro empresas se disputan la ejecución de las obras de plataforma única previstas en el entorno de Santa Lucía, San Juan y López Puigcerver, una intervención con la que el ayuntamiento quiere seguir reordenando el casco urbano, ganar accesibilidad y reforzar el protagonismo del peatón en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El contrato salió a concurso con un presupuesto base de 1,35 millones de euros, con los impuestos incluidos, y la mesa de contratación ya ha abierto las ofertas económicas. La pugna deja, por ahora, una propuesta más ajustada que el resto. Cubillana ha presentado la oferta económica más baja, con 1.279.340,19 euros. Le siguen Imesapi, con 1.284.172,24 euros; Eulen SA, con 1.315.575 euros; y Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura SL, con 1.345.520 euros.

La mesa de contratación acordó remitir las ofertas al vocal técnico para que emita el informe de valoración conforme a los criterios fijados en el pliego y determine también si alguna de las propuestas puede incurrir en baja anormal. Solo después de ese análisis se elevará la propuesta de adjudicación a la empresa que obtenga la mayor puntuación global.

El proyecto

La actuación afecta a las calles Santa Lucía, San Juan y López Puigcerver, en el tramo comprendido entre Santa Lucía y la avenida de Extremadura, además de la plaza de Joan Miró. Se trata de un enclave situado junto al parque López de Ayala y la Ciudad de la Infancia, donde el consistorio pretende dar un nuevo paso en su modelo de ciudad más accesible y sostenible, sin perder de vista la integración del patrimonio y la mejora de la vida cotidiana en el entorno urbano.

Cuando se dio cuenta de la salida a licitación del proyecto, el ayuntamiento explicó que las obras servirán para renovar pavimentos, mejorar el drenaje, modernizar redes de servicios y actualizar el alumbrado público. La previsión municipal pasa por ejecutar los trabajos en un plazo de cinco meses desde la adjudicación, con la intención de reducir al máximo las molestias a los vecinos y negocios de la zona.