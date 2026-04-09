Una Extremadura Digna pide al Ayuntamiento de Mérida más atención para los barrios

Una Extremadura Digna (UED) ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Mérida una mayor atención a los barrios de la ciudad, al considerar que la situación económica saneada de la que presume el equipo de gobierno no se traduce en una mejora suficiente de la vida cotidiana de los vecinos.

La formación sostiene que la anunciada "deuda cero" no puede presentarse como un éxito completo si, al mismo tiempo, persisten carencias en numerosas barriadas. En este sentido, lamenta que buena parte de las actuaciones municipales se concentren en espacios de mayor proyección turística, mientras que otras zonas de la ciudad arrastran problemas de mantenimiento y accesibilidad.

Las deficiencias

Entre las deficiencias que señala UED, a través de una nota de prensa, figuran el mal estado de algunas calles, la presencia de pasos peatonales que no están adaptados para personas con movilidad reducida, rampas en mal estado, baldosas sueltas y falta de conservación del arbolado urbano, con ramas que, según denuncia, llegan a invadir ventanas de viviendas.

La coordinadora de UED en Mérida, Esther Galán, ha defendido que la gestión municipal debe atender no solo a la imagen exterior de la ciudad, sino también a las necesidades diarias de quienes residen en ella durante todo el año. "No se puede hablar de éxito económico cuando ese logro se construye sobre el deterioro de la calidad de vida de los vecinos", ha asegurado.

Desde la formación añaden que sería positivo que una parte importante de estas deficiencias estuviera ya resuelta, aunque consideran que esa meta aún está lejos. Por ello, instan al consistorio a impulsar una gestión más equilibrada que combine la atención al atractivo turístico de Mérida con mejoras en accesibilidad, seguridad y mantenimiento en todos los barrios.