Propuestas culturales
Un libro y música en directo para recordar la figura de Pablo Guerrero en Mérida
La biblioteca Juan Pablo Forner acogerá la presentación de un trabajo literario de Manuel Cañada sobre la figura del poeta y cantautor extremeño
Mérida afronta esta semana el inicio de una amplia programación cultural que combinará literatura, historia y arqueología con varias citas abiertas al público en la biblioteca municipal Juan Pablo Forner y en el Liceo de la ciudad. Y es que a las presentaciones literarias previstas para estos días, se suma además un nuevo ciclo de conferencias que se prolongará hasta el próximo miércoles 17 de junio.
Por su parte, la biblioteca acogerá este jueves, a las 19.30 horas, en la Sala de Conferencias de la tercera planta, la presentación del libro de Antonio Castro ¡Una novela corta. Nueve relatos largos y un cuento absurdo! La obra propone un recorrido literario entre la narración breve y la extensión de la novela, en un acto concebido como punto de encuentro para lectores y seguidores del autor.
La programación seguirá mañana viernes, a la misma hora, con la presentación en la Sala Dulce Chacón del libro de Manuel Cañada 'Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego'. El acto estará presentado por David Gómez Burgos y contará con el acompañamiento musical de Miguel Ángel Gómez Naharro, en homenaje a la figura y al legado del cantautor y poeta extremeño Pablo Guerrero.
Conferencias
A esta actividad se une el nuevo ciclo de conferencias organizado por el Liceo, que se celebrará todos los miércoles desde este 8 de abril hasta el 17 de junio de 2026. La iniciativa incluye un total de diez ponencias centradas en la historia y la arqueología, con especial atención al patrimonio emeritense, aunque también abordará otras perspectivas históricas y arqueológicas. En este programa colaboran el Consorcio de la Ciudad Monumental y el Instituto de Arqueología de Mérida.
El ciclo arrancará con la conferencia de Fernando Delgado Rodríguez, titulada 'El Liceo de Mérida. 125 años de Historia', y continuará en las siguientes semanas con intervenciones sobre la memoria gráfica de la ciudad, la Mérida prehistórica, los pozos de nieve de la calle Reyes Huertas, el área funeraria de la Casa del Anfiteatro, la alcazaba, el Teatro Romano a la luz de las últimas investigaciones, la protección del conjunto monumental, la figura de Fernando Rodríguez y sus dibujos de antigüedades, así como las vías y asentamientos rurales en Augusta Emerita.
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