La MUM cumple 10 años en Mérida con 300 profesionales y 18 conciertos para impulsar la música

Las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM) celebrarán del 15 al 17 de abril en Mérida su décima edición convertidas en una de las principales plataformas de impulso para el sector musical de la región. La cita reunirá a cerca de 300 profesionales acreditados y ofrecerá 18 conciertos en distintos espacios de la ciudad, consolidando su papel como escaparate del talento extremeño y punto de encuentro para la industria musical.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado este jueves que la MUM ha ido construyendo en esta década “un espacio de encuentro, crecimiento e intercambio para el sector musical”, al tiempo que ha remarcado el salto cualitativo de esta edición por su mayor dimensión internacional.

Programación

La programación contará con 18 showcases de 25 minutos seleccionados entre más de 200 propuestas artísticas llegadas desde distintos puntos de España y del extranjero. Entre los nombres anunciados figuran Chloé Bird, Esther Merino, Musgö, Gilipojazz, Carmencita Calavera, Asteria Ensemble o Cardamon Trío. Los conciertos se desarrollarán en escenarios como el Templo de Diana, el Teatro María Luisa, la Plaza de España o el Centro Cultural Alcazaba, reforzando además el vínculo entre música y patrimonio.

Junto al apartado artístico, la MUM volverá a poner el foco en su dimensión profesional y comercial. En total, participarán unos 300 profesionales del sector y se celebrarán encuentros de trabajo, actividades formativas y espacios de networking, además de 18 proyectos que se presentarán ante programadores y agentes culturales en formato ‘pitching’. Todo ello con el objetivo de favorecer la contratación de artistas, la circulación de propuestas y la creación de nuevas redes dentro de la industria musical.

Uno de los ejes de esta edición será también la proyección exterior. Gracias a la colaboración con Extremadura Avante, la MUM contará con una misión comercial inversa en la que participarán promotores y programadores procedentes de México, Perú, Colombia, Brasil, Francia y Dinamarca. La organización considera que esta presencia internacional abrirá nuevas oportunidades de negocio y visibilidad para los artistas extremeños en mercados exteriores.

Youth MUM

También habrá encuentros profesionales centrados en la formación y el intercambio de experiencias, como un taller sobre la integración de la lengua de signos en los espectáculos y una mesa redonda sobre internacionalización de artistas en Europa y Latinoamérica. A ello se sumará la celebración, el 11 de abril, de la Youth MUM, una jornada previa dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años para acompañar a nuevos talentos musicales en sus primeros pasos dentro del sector.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que la MUM volverá a llenar la ciudad de conciertos, exposiciones y mesas de trabajo en torno a un evento dirigido a los profesionales, pero también "abierto a la ciudadanía". En este sentido, ha subrayado que el apoyo municipal a este tipo de iniciativas responde al objetivo de "seguir posicionando a Mérida como un gran espacio escénico y cultural".

Organizada por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), en colaboración con el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), la MUM alcanza así su décima edición convertida en un referente para el sector. En esta década, según los datos aportados en la presentación, han pasado más de 1.200 profesionales y se han programado más de 150 conciertos, confirmando la consolidación de una cita que quiere seguir impulsando la música extremeña desde Mérida.