El CEIP San José de Calamonte sufre un robo: sustraen material informático y más de 8.000 euros de excursiones escolares

La comunidad educativa del CEIP San José de Calamonte trata de recomponerse tras un robo cometido durante la noche del miércoles al jueves, en el que fueron sustraídos material informático y más de 8.000 euros destinados a excursiones escolares. El centro está identificado oficialmente por la Junta en la localidad pacense. Está situado en una de las avenidas más transitadas del pueblo, donde los hechos han generado una gran conmoción.

Y es que el robo en el CEIP San José de Calamonte ha sacudido a familias, profesorado y alumnado a pocas semanas de que el tercer trimestre entre de lleno en su calendario de actividades. Según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Lola Enrique, a Canal Extremadura, los autores accedieron al colegio utilizando radiales y otras herramientas para forzar las puertas, y llegaron hasta la caja fuerte en la que se guardaba la recaudación.

Allí se encontraba el dinero reunido para distintas excursiones previstas por varias aulas del centro. La cantidad sustraída, siempre según la información trasladada hasta ahora, supera los 8.000 euros y procede de las aportaciones hechas por las familias, a razón de 11 euros por alumno, en un colegio con alrededor de 480 escolares. Mientras la investigación sigue su curso, en el comercio de Conce, se comenta que han robado 10.000 euros y 20 ordenadores. Y que no han podido robar más porque dos de las maestras en vez de dejar el dinero en el colegio, prefirieron llevárselo a casa.

El alcance del robo no se limita al dinero. Los ladrones también se llevaron material informático, lo que añade un segundo perjuicio para el funcionamiento ordinario del colegio, más allá del impacto económico inmediato sobre las salidas programadas para el alumnado.

La directora encontró los daños al abrir el centro

Fue a primera hora de la mañana cuando la directora comprobó que algo no iba bien. Al acceder al centro, encontró daños en las instalaciones y constató el robo, tras lo que avisó a la Policía Local y a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. En estos momentos, según han informado a este diario desde el centro escolar, se está ultimando la denuncia con la revisión de las cámaras, que podrían dar alguna pista sobre los autores de los hechos o del modus operandi.

A la espera de que avance esa investigación, la principal preocupación se ha trasladado ya a la vida diaria del colegio. No solo por la intrusión en un espacio especialmente sensible, sino porque el dinero sustraído tenía un destino muy concreto: sufragar actividades ya previstas y abonadas por las familias.

En municipios como Calamonte, de algo más de 6.200 habitantes según la información municipal publicada en su web, un episodio de este tipo rebasa pronto la esfera del centro y acaba impactando en buena parte del pueblo.

El mensaje a las familias

Tras conocerse lo ocurrido, el centro remitió un comunicado a las familias a través de Rayuela, la plataforma educativa de la Junta de Extremadura que usan habitualmente los centros y los hogares para comunicaciones académicas y administrativas.

En ese mensaje, el equipo directivo informa de lo sucedido y pide comprensión ante una situación que, según traslada, afecta tanto al claustro como al conjunto de la comunidad educativa. El texto añade que, una vez se organice la respuesta y se valore el alcance real del golpe, las tutoras se reunirán con las familias para explicar cómo se procederá.

Ese paso apunta a una doble necesidad: por un lado, ordenar la respuesta interna del centro tras los daños; por otro, ofrecer certezas a las familias sobre qué ocurrirá con las excursiones del tercer trimestre, que ahora quedan en el aire.

Qué queda pendiente

Desde la dirección del colegio se ha señalado que será necesario abordar la situación con la Consejería de Educación antes de estudiar con las familias cómo afrontar las consecuencias del robo. Ese diálogo será clave para determinar si existe alguna vía de reposición del material sustraído o alguna fórmula que permita salvar, total o parcialmente, las actividades previstas.

Por ahora, la prioridad está en la investigación y en la evaluación completa de los daños. Pero el caso deja ya una imagen difícil de asumir para cualquier comunidad escolar: la de un colegio convertido durante unas horas en objetivo de un asalto que golpea de lleno a las familias y a la organización del trimestre.

En un centro educativo, el valor de lo robado no se mide solo en euros. También se mide en confianza, en planificación docente y en la frustración de unos alumnos que esperaban sus excursiones como una de las citas señaladas del curso.