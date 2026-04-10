Cervatana presenta su primer disco en el Templo de Diana de Mérida con música y danza

Cervatana presentó ayer su primer disco en el Templo de Diana de Mérida, en una singular cita musical que tuvo gran acogida entre los numerosos asistentes. El grupo emeritense, formado por Miguelito García, Fran Sánchez y José Ugías, se estrenó en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad con una iniciativa que combinó música y danza en un contexto radiofónico, ya que la presentación fue grabada en directo para el programa Mañana Más, de Radio Nacional de España.

El recinto monumental acogió la puesta de largo de una formación que echó a andar a lo largo de 2025 y que se presenta como una propuesta artística de carácter multidisciplinar. Bajo el mismo nombre de la banda, 'Cervatana', su primer trabajo reúne diez canciones que recorren sonoridades diversas, desde el rock y el flamenco hasta la electrónica europea y la música ambiental, en una mezcla que busca continuidad entre temas y una escucha concebida casi como un viaje.

Ese planteamiento musical se apoya, además, en una narrativa de corte mitológico que encontró en el Templo de Diana un lugar especialmente simbólico para el estreno oficial de este proyecto. Y es que la elección del espacio no fue casual, pues este conectaba con la identidad conceptual del proyecto y reforzaba la idea de presentar en casa un trabajo cargado de referencias visuales y sonoras.

La presentación incorporó también la participación de la Joven Orquesta de Mérida, que adaptó una de las composiciones del disco, así como un elenco de bailarinas dirigidas por la coreógrafa emeritense Alba Gog. La presencia de la danza contemporánea añadió una nueva capa a un espectáculo que buscó trasladar al directo el lenguaje artístico que el grupo ya había mostrado en algunas de sus piezas audiovisuales.

La banda

Cervatana nace de la afinidad musical y personal de sus integrantes, así como de una inquietud compartida por explorar nuevos caminos sonoros. El grupo se mueve entre Mérida, Guadalcanal y Sevilla y ha tomado forma con una identidad propia que sus creadores defienden como poco habitual dentro del panorama nacional. La banda plantea una fusión de estilos en la que cada canción enlaza con la siguiente para construir un relato musical continuo.

Esa apuesta quedó reflejada también en 'Capítulo IV, La Bomba', uno de sus primeros lanzamientos y una de las cartas de presentación de la banda. El tema, cargado de energía y capas electrónicas, llegó acompañado de un videoclip dirigido por Paula Rubio, con apoyo en la dirección creativa de Elena Gog, y con una notable presencia de la danza contemporánea. La pieza contó además con estilismo de Victoria Nogales, coreografía de Alba Gog e ilustraciones de Mikelo y Carlos Lucas.

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Junto a los músicos, el proyecto ha sumado la implicación de otros profesionales y negocios locales, entre ellos Carlos López y Jara Jiménez, de Old School Food; la estilista Victoria Nogales, e Isabel Sánchez Flores, fundadora de La Dicha. Esa red de colaboraciones refuerza el carácter colectivo de una iniciativa que ha querido poner el foco en el talento joven vinculado a Mérida y Extremadura.