El mejor cine de autor regresa a Mérida con siete películas en versión original hasta mayo

El Cine Club Forum volverá a convertir los lunes en una cita con el cine de autor en Mérida con la 39ª edición de su Ciclo de Cine en Versión Original (VOSE), una propuesta ya consolidada en la agenda cultural de la ciudad y que este año reunirá siete películas entre el 13 de abril y el 25 de mayo, que se proyectarán en las salas de Cines Victoria.

La programación, presentada este viernes por el delegado de Cultura, Antonio Vélez, junto a Ángel Briz y David Garrido, presidente y responsable de programación del Cine Club Forum, respectivamente, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y mantiene el formato habitual de doble sesión, con pases a las 19.00 y a las 21.30 horas. El precio de la entrada será de 6 euros.

Cartel del ciclo de cine. / EL PERIÓDICO

Durante la presentación, Vélez ha puesto en valor la singularidad de un ciclo que sigue apostando por títulos alejados de los canales más comerciales. En este sentido, ha subrayado que permitirá ver en la ciudad "películas que no se encuentran en el streaming ni tampoco en las salas comerciales", además de destacar la continuidad de una iniciativa que suma ya 39 ediciones "creando comunidad, creando espacios de emoción, de reflexión alrededor de una sala de cine".

Desde la organización incidieron en que la selección vuelve a mirar al cine de festivales, con obras que han pasado por certámenes internacionales como Cannes, Berlín o Málaga, pero que no han llegado a la cartelera comercial emeritense. Garrido ha explicado que esta edición está compuesta por siete títulos que combinan comedia y drama, al tiempo que recurren al humor para abordar temas de fondo y cuestiones muy actuales.

La programación

El cartel arrancará el 13 de abril con Nouvelle Vague, en una apertura que enlaza con el homenaje al cine francés al que aludió la organización. El 20 de abril será el turno de Si pudiera, te daría una patada, mientras que el 27 de abril se proyectará No hay otra opción. Ya en mayo, el ciclo continuará el día 4 con Pillion, seguirá el 11 con La hija pequeña, proseguirá el 18 con Altas capacidades y se cerrará el 25 de mayo con Calle Málaga.

La programación confirma así esa variedad de procedencias y miradas anunciada por el Cine Club Forum, con espacio para el cine europeo, el independiente y algunas de las propuestas recientes más reconocidas del panorama actual. "Es un menú como siempre muy variado, muy abierto, con muchísimos géneros distintos, con comedia, películas para reflexionar, películas para sorprenderse... y películas sobre todo para disfrutar cada lunes de una cita con el mejor cine", ha resumido Garrido.

Además de los títulos, el cartel también refleja la diversidad de calificaciones por edades, con películas recomendadas para mayores de 12 y 16 años, dentro de una selección pensada para atraer a un público habitual del cine en versión original, pero también a nuevos espectadores interesados en una oferta distinta en la ciudad.